Milan, colpo di scena: il club molla tutto, decisione a sorpresa sul mercato

Colpo di scena per il mercato del Milan. Il club avrebbe deciso di mollare il giocatore che sembra avere già un piede a Milano.

Con la fine dell’anno si avvicina la finestra di mercato invernale. Finestra che sarà fisiologicamente trasformata dall’uscita di scena last minute del decreto crescita. Infatti la manovra permetteva alle squadre di acquistare giocatori dall’estero godendo di notevoli sgravi fiscali.

Tuttavia il Consiglio dei Ministri ha bloccato il decreto Milleproroghe, che avrebbe rimandato la scadenza al 29 febbraio, dopo un’accesa discussione. Tant’è che le squadre dovranno trovare una nuova strategia di mercato per cercare di portare in Italia i talenti esteri. In particolare hanno fatto scalpore le parole di qualche mese fa di Giorgio Furlani, parole che sanno di crisi.

Tuttavia è chiaro che i club di Serie A non potranno fermarsi a piangere sul latte versato, cercando uno scappatoia o una nuova via da percorrere. Proprio il Milan, secondo quanto detto da Claudio Lotito, potrebbe essere una di quelle squadre che soffrirà maggiormente per l’uscita di scena del decreto crescita.

Quindi non è un caso che il Milan abbia deciso di mollare la presa su un giocatore che aveva messo nel mirino da tempo, per cui avrebbe fatto uno sforzo a gennaio. Stiamo parlando di Juan Miranda, terzino sinistro spagnolo del Betis Siviglia dall’ottimo potenziale.

Mercato, il Milan molla Miranda

Non è un segreto che le squadre di Serie A dovranno riordinare le idee per la sessione invernale di calciomercato. Infatti la bocciatura del decreto Milleproroghe ha affossato anche il decreto crescita. Così il Milan ha dovuto, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, mollare la presa su Juan Miranda. Il terzino sinistro del Betis Siviglia andrà in scadenza a fine stagione ed i rossoneri stavano pensando di portarlo a Milanello già nella finestra invernale di calciomercato. Tuttavia la mossa di mercato è stata abbandonata, probabilmente proprio per i problemi creati dall’assenza del decreto crescita.

Tuttavia ciò non significa che il Milan non voglia comunque portare Miranda in Italia. Infatti, sempre secondo Moretto, si tratta solamente di uno stop di qualche mese. Il Diavolo riprenderà i colloqui con l’entourage di Miranda a febbraio per cercare di prelevarlo poi a giugno a parametro zero.

È chiaro che da un lato si risparmiano 3 milioni di euro, ossia quelli richiesti dal Betis per prenderlo a gennaio. Però è chiaro che a giugno la concorrenza potrebbe essere decisamente più agguerrita. Inoltre qualche altra squadra potrebbe tentare l’assalto in questa sessione di mercato, incassando il sì del Betis. Di conseguenza tanto dipenderà dalla voglia del terzino sinistro di raggiungere Milano, sponda rossonera.