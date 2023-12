Calciomercato Milan, l’annuncio gela Moncada: l’allenatore non lascia dubbi

L’annuncio gela Moncada, si complica la pista per il colpo di mercato. L’allenatore non lascia dubbi sul futuro.

Sono ore molto importanti in casa Milan, in attesa della gara di stasera con la Salernitana. Infatti, nella giornata di oggi i rossoneri affrontano il club campano nella gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, alle ore 20:45 presso lo Stadio Arechi di Salerno. Non sarà una gara facile per i ragazzi di mister Stefano Pioli, che intendono vincere per andare a -2 dalla Juventus, in attesa della sfida al Frosinone.

Inoltre, la sfida di oggi rappresenta un punto cruciale per i ragazzi di mister Filippo Inzaghi, che stasera ritrova un club dove ha vissuto annate storiche che hanno segnato la sua storia. Per il club campano la gara di stasera rappresenta un vero punto cruciale della stagione, che per ora li vede ultimi in classifica con 8 punti, 3 in meno del Verona. Al momento l’impresa salvezza sembra difficile, ma un risultato utile nella gara di stasera permetterebbe una svolta mentale anche nei prossimi giorni.

Mercato Milan, Emery gela Moncada: “Lenglet resta con noi, ho bisogno di lui”

In casa Milan preoccupa particolarmente la situazione infortuni, che spinge la dirigenza ad intervenire sul mercato. La mancanza di giocatori integri fisicamente in difesa si sta facendo sentire e la squadra dirigenziale si vuole far trovare pronta qualora dovessero presentarsi opportunità, che devono essere sfruttate al meglio per aggiustare la rosa.

Unay Emery, tecnico dell’Aston Villa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito alla situazione riguardante Lenglet, difensore accostato al Milan nelle ultime settimane, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Lenglet si allena sempre con grande impegno e sono molto contento di lui. Contro lo Sheffield United giocherà, sono entusiasta perché ho voglia di vederlo all’opera. Abbiamo bisogno di tutti i calciatori per affrontare al meglio gli impegni infrasettimanali e Lenglet voglio che rimanga anche nella seconda parte di stagione”.

Il tecnico è stato chiaro, l’ex difensore del Barcellona non si muove. Gelata quindi la dirigenza del Milan, che sperava di avere un’opportunità per il mese di gennaio, visto che Kjaer, Kalulu e Thiaw non sono in condizioni fisiche ottimali. Sarà da capire quale nome c’è nella lista di Moncada e Furlani, che devono cambiare obiettivo e puntare altri obiettivi. I rossoneri devono garantire continuità nel girone di ritorno e servono calciatori pronti ad incidere e a rendersi decisivi nei momenti di difficoltà.