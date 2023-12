Calciomercato Milan, nuovo piano per la difesa: accordo con lo scambio

Nuovo piano del Milan per la difesa: la proposta dei rossoneri per arrivare all’obiettivo di mercato è uno accordo di scambio.

Con l’uscita dalla Champions League avvenuta in settimana il Milan ora dovrà concentrarsi su un nuovo obiettivo: Pioli e i suoi hanno dichiarato apertamente che proveranno a vincere l’Europa League.

La speranza dei tifosi, dunque, è quella di rivedere un ambiente compatto per uscire dalla crisi che stanno vivendo i rossoneri. La vittoria al St James’s Park dovrebbe dare maggiore convinzione al Milan che ha tenuto testa a una delle squadre più complesse da affrontare in Europa.

Anche in campionato i rossoneri ripartiranno dal terzo posto ancora saldo per puntare alla qualificazione in Champions League per l’anno prossimo: obiettivo agevolato dalla notizia sul ranking UEFA.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, l’Italia è prima in classifica e per questo permetterà a ben 5 squadre di qualificarsi per la competizione. In questo momento sarebbero: Inter, Juventus, Milan, Roma e Bologna, con la grande esclusa Napoli.

Gli azzurri, però, faranno di tutto per rimontare. La squadra di Mazzarri è in netta ripresa dopo lo smarrimento di inizio stagione sotto il comando di Garcia e tenterà fino alla fine di recuperare posizioni in classifica.

Nuovo piano per la difesa, accordo con scambio

Obiettivo Champions ancora più importante se si pensa a quanti milioni la coppa riesca a portare nelle casse delle società. Tanti i ricavi di quest’anno, a partire dai 46 milioni di euro calcolati senza valutare le entrate dello stadio, anche se sono minori rispetto a quelli dell’anno precedenti in cui il Milan arrivò in semifinale contro l’Inter.

Per questo motivo la dirigenza si sta muovendo in anticipo sul mercato e vuole puntare su una conoscenza del calcio italiano: Nikola Milenkovic. Il difensore centrale della Fiorentina ha un contratto lunghissimo che scadrà soltanto nel 2027.

Richiesto di Pioli, il serbo potrebbe arrivare già a gennaio, ma l’operazione è tutt’altro che facile visto che la Fiorentina è ampiamente candidata ad arrivare fino in fondo all’Europa League e non vorrà indebolirsi.

A nulla servirà una proposta economica alta e il Milan potrebbe convincere, allora, il club toscano proponendo uno scambio di giocatori: Milenkovic per Colombo. L’attaccante attualmente in prestito al Monza sta facendo bene e potrebbe ingolosire la dirigenza viola. Il suo approdo a Firenze, però, sarebbe da slittare in estate per permettere di concludere al giocatore il prestito concordato con i brianzoli.