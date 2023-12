Calciomercato Milan, per l’attacco restano due nomi: Moncada al bivio, chi arriverà?

In casa Milan prevale il grande dubbio sul bomber. Moncada al bivio, per l’attacco restano due nomi in pole.

Sono ore molto importanti in casa Milan, dopo la sconfitta arrivata nella giornata di sabato contro l’Atalanta. Il 3-2 al Gewiss Stadium ha alimentato i dubbi della tifoseria rossonera su mister Stefano Pioli, che sembra essere ormai sempre più appesa ad un filo. Risultati altalenanti e poca competitività in Champions League stanno facendo storcere il naso alla dirigenza, che quest’estate ha operato molto sul mercato.

Al momento, la situazione in classifica non è delle migliori e la distanza con Inter e Juve è già evidente. Il divario tra Inter e Milan è già di 9 punti e la corsa al tricolore sembra escludere totalmente il club rossonero, che non sembra in grado di mantenere il passo delle prime due. Inoltre, il dato preoccupante riguarda i big match. Gli unici due scontri vinti sono stati con Lazio e Roma, mentre la sconfitta è arrivata già con Inter, Juve e Atalanta. Pareggio con il Napoli, dopo che i partenopei hanno effettuato una rimonta di due gol.

Risultati e statistiche non sorridono al Milan, che dovrà obbligatoriamente invertire la rotta per non rischiare addirittura la qualificazione alla prossima Champions, viste le agguerrite rivali che inseguono. Roma e Napoli devono per forza arrivare tra le prime 4 e club come Lazio e Atalanta si riveleranno pericolosi qualora dovessero ingranare al meglio senza perdere troppi punti.

Anche in Champions League la situazione non è delle migliori. Nella giornata di mercoledì, i rossoneri si giocheranno la qualificazione in casa del Newcastle, ma anche una vittoria potrebbe non bastare, visto che al PSG basta il pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale. Nelle prime sfide europee è evidente il fatto che al Milan sia mancato un goleador, che risolvesse alcune partite finite 0-0. Le sfide con Newcastle e Borussia Dortmund condannano i rossoneri al rischio eliminazione.

Mercato Milan, non solo David: un altro nome in pole per l’attacco!

Secondo il Corriere della Sera il mercato di gennaio potrebbe potrebbe essere buono per trovare un centravanti. Sul taccuino di Furlani e Moncada ci sono Guirassy dello Stoccarda e Jonathan David del Lille, le prossime settimane saranno decisive per un possibile approdo di uno dei due alla corte di mister Pioli.

Quest’estate sembrava potesse esserci la possibilità di vedere un bomber a Milanello, che potesse affiancare Giroud e aiutare il tecnico emiliano nelle rotazioni. Durante la sessione estiva di calciomercato il nome più vicino era Mehdi Taremi, ma i nomi in pole ora sono due. L’iraniano sembra in orbita Inter mentre il Milan lavora ad un nuovo bomber.