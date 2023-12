Calciomercato Milan, scelta fatta: l’indizio non lascia dubbi

Ottime notizie in arrivo per il Milan, si avvicina sempre di più l’arrivo dell’obiettivo di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli ritorna a sorridere grazie alla netta vittoria rifilata ai cugini lombardi del Monza, squadra insidiosa che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le big del campionato. Il successo interno dona grande serenità all’ambiente di fede milanista e cancella – seppur in parte – la grande amarezza di non esser riusciti a entrare tra le sedici grandi d’Europa, a differenza di tutte le altre compagini italiane. I rossoneri, infatti, si sono visti retrocedere in Europa League, anche se con la parziale consolazione del difficile girone.

Lo sguardo è ora rivolto al campionato, l’obiettivo dei meneghini è la conquista del ventesimo Scudetto ma la missione è molto difficile visto ce l’Inter, sino a questo momento, sta dimostrando di essere inarrestabile. Restano ancora tante gare da disputare e il distacco è ancora colmabile. Senza alcun dubbio, il Milan non dovrà cadere negli errori commessi nelle sfide passate contro le ‘piccole’ e soprattutto bisognerà trovare la mancata convinzione dei propri mezzi. Anche la tifoseria è chiamata a giocare la sua parte, il supporto verso la squadra non dovrà mai mancare.

Lenglet ancora in panchina, si avvicina l’approdo al Milan

Un fattore da tenere in considerazione è l’eccessivo numero di infortuni a cui il Milan si è visto costretto a far fronte. Anche nell’anticipo andato in scena quest’oggi si sono registrati due stop per Pobega e Okafor, autore della terza rete rossonera: il dito è chiaramente puntato verso lo staff di Pioli, accusato di aver condotto una errata preparazione atletica.

Gli acciacchi fisici hanno colpito in particolare il reparto arretrato, ancora decisamente decimato dalle assenze. Proprio per questo motivo, gli occhi della dirigenza milanista sono finiti sui possibili rinforzi acquistabili sul mercato e le strade hanno portato a Clement Lenglet.

Il difensore francese, attualmente in forza all’Aston Villa ma di proprietà del Barcellona, potrebbe raggiungere il Diavolo già nell’imminente finestra di calciomercato poiché non vive una situazione felice nel club attuale: le scelte di Emery, infatti, ricadono su altri centrali e l’impiego del francese è molto scarso come dimostrato anche quest’oggi. In occasione della sfida contro il Brentford, infatti, non gli è stato concesso nemmeno un minuto. Inevitabilmente, la volontà del giocatore di cambiare aria e la necessità del Milan di acquistare un difensore tengono alte le possibilità che il matrimonio possa riuscire. I tifosi aspettano il suo arrivo, Lenglet potrebbe dare una grande mano ai lombardi.