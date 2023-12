Calciomercato Milan, si prova l’affondo decisivo: Furlani sfida la Premier

Il Milan prova l’affondo decisivo: Furlani sfida i club di Premier e punta forte sul giocatore per il mercato invernale.

Il Milan si prepara all’ultima sfida del 2023 che giocherà tra due a giorni a San Siro contro il Sassuolo, match valido per la diciottesima giornata. Per i rossoneri sarà importante far bene e tornare a vincere e scacciare la negatività attorno all’ambiente.

A scoraggiare i rossoneri i tanti, troppi, infortuni durante l’ultima stagione: segno di una seria fragilità dei giocatori ma soprattutto di una preparazione fisica sbagliata e certamente da rivedere per il prossimo anno.

A soffrire in modo maggiore la difesa, attualmente decimata: con la perdita di Tomori Pioli ha soltanto Kjaer come centrale titolare. Una condizione che pone la squadra in piena emergenza. In vista del Sassuolo il tecnico potrebbe optare per affiancare al danese Simic, entrato decisamente bene contro il Monza. Un’alternativa potrebbe essere spostare Theo Hernandez centrale e usufruire di Florenzi a sinistra.

Intanto torna Pellegrino, che siederà in panchina, ma l’allenatore potrebbe usufruire di lui in corso d’opera non soltanto per far rifiatare gli uomini rimasti in difesa ma anche per permettere all’argentino di collezionare minutaggio e ritrovare pian piano una buona forma. Al di là di Pellegrino, però, la situazione in difesa resta allarmante, per questo il Milan ha fatto tornare anzitempo Gabbia dal Villarreal. Il difensore era in prestito e sarebbe dovuto rimanere fino al termine della stagione, ma le complicazioni dei rossoneri hanno fatto sì che la dirigenza optasse per un rientro anticipato.

Furlani sfida la Premier e prova l’affondo

Se per la difesa è una questione puramente di infortuni, per l’attacco il Milan deve fare i conti non soltanto con alcune assenze forzate come quella di Okafor, per una lesione del flessore, ma anche gli alti e bassi di Luka Jovic.

Il serbo ha dato segni netti di miglioramento soprattutto nell’ultimo mese, segnando le sue uniche 3 reti della stagione e 1 assist. Numeri che, però, non possono bastare e che impongono la dirigenza di tornare sul mercato per puntellare il reparto.

Per questo i rossoneri potrebbero accelerare nei prossimi giorni per Guirassy. L’attaccante dello Stoccarda ha numeri incredibili nell’ultima stagione, 19 gol e 2 assist, che lo pongono inevitabilmente sotto i riflettori di mezza Europa.

Furlani vorrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni così da eliminare la concorrenza, forte anche della clausola rescissoria bassa del guineano dovuta alla sua esplosione improvvisa. Un’impennata nella carriere dell’attaccante che neanche il club tedesco si aspettava, per questo aveva inserito una clausola di circa 17 milioni di euro.

Il Milan resta attento sul giocatore, ma nei prossimi giorni formalizzerà l’offerta per anticipare dei club di Premier – forti di una maggiore disponibilità economica e, quindi, di un’offerta potenzialmente più ricca allo stesso attaccante.