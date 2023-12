Calciomercato Milan, situazione disperata: il club punta il primo obiettivo

Non arrivano buone notizie per i rossoneri, gli eterni rivali hanno messo gli occhi su un obiettivo di mercato del Diavolo.

Giorni di preparazione per il Milan in vista del prossimo match di campionato che avrà luogo sabato, alle ore 18:00, tra le mura amiche di San Siro. A fare visita ai rossoneri ci sarà il Sassuolo, vera e propria bestia nera dei meneghini che – in casa – contro i neroverdi non riescono a uscire vittoriosi addirittura dal marzo 2019: in quell’occasione, un autogol di Lirola e l’espulsione di Andrea Consigli avevano spianato la strada ai lombardi. L’obiettivo dei padroni di casa sarà mantenere saldo il posizionamento al terzo posto e, al tempo stesso, provare a mettere pressione all’Inter capolista – sperando in un passo falso a Genova.

La vetta dista undici punti, il distacco è importante ma ancora recuperabile, considerato soprattutto il grande numero di gare ancora da disputare. Tuttavia, lo scacchiere di Pioli è chiamato a innalzare la qualità delle proprie prestazioni, in particolare nella fase difensiva: le venti reti incassate, infatti, dimostrano la poca stabilità del reparto arretrato. D’altra parte, gli innumerevoli infortuni dei difensori centrali – come del resto dell’intera squadra – hanno giocato un ruolo fondamentale poiché il Milan si è visto costretto ad adattare giocatori di altre posizioni.

Derby di mercato in vista, l’Inter punta Armando Broja del Chelsea

La corsa Scudetto è ridotta a sole tre formazioni del campionato, vale a dire Inter, Juventus e Milan. Salvo incredibili sorprese, una delle tre compagini a fine stagione salirà sul tetto d’Italia grazie alla vittoria del campionato. Adesso, gli appassionati di Serie A si godono la battaglia tra le squadre ma attenzione perché non sarà l’unica. Infatti, c’è una sfida di calciomercato che presumibilmente aprirà le danze a partire dalla prossima finestra di calciomercato: i club coinvolti sono Milan e Inter.

Il giocatore pronto a scatenare il derby di mercato è Armando Broja, da tempo nei radar rossoneri. Le qualità del centravanti in forza al Chelsea hanno attirato anche l’interesse del Biscione che avrebbe intenzione di acquistarlo per giugno. Dopo Marcus Thuram e Mehdi Taremi, si avvicina il prossimo duello di mercato volto all’acquisto di un giocatore d’attacco. I tifosi milanisti sperano di avere l’ultima parola sui cugini e riuscire a portare a casa il talento albanese, ma tutto dipenderà dal lavoro eseguito dalle due dirigenze. Moncada e Marotta saranno i principali protagonisti.