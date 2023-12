Capello boccia il ritorno di Ibra: “Potrebbe essere una mossa negativa”

L’ex tecnico rossonero ha commentato il ritorno in società dello svedese. Non nasconde alcune perplessità su questa scelta.

Da questa mattina è ufficialmente cominciato il terzo capitolo della storia d’amore tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. A differenza delle precedenti due avventure, stavolta si tratterà di un Ibra in giacca e cravatta che vestirà i panni di Partner Operativo di RedBird. Quasi tutti i tifosi hanno ovviamente accolto la notizia nel migliore dei modi, ma c’è anche chi esprime qualche dubbio. Tra questi c’è anche Fabio Capello che evidenzia un possibile scenario.

Ibra torna al Milan, Capello: “Potrebbe essere una mossa negativa per Pioli”

L’ex allenatore del Diavolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il ritorno in rossonero dello svedese e sottolineando ciò che può dare di positivo al club, ma anche ciò che può rappresentare di negativo soprattutto per Stefano Pioli:

Ibra è un uomo intelligente, può avere un ruolo determinante in certi momenti e in certe situazioni. Potrebbe anche essere una mossa negativa per Pioli che perderebbe la sua leadership, oppure potrebbe incentivare staff e giocatori a raggiungere risultati importanti.

Secondo Capello una figura come quella di Ibrahimovic può senza dubbio dare una spinta in più a tutta la squadra, ma al tempo rischierebbe di far perdere la leadership e l’autorità necessaria al tecnico parmigiano.