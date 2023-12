Capello indica la via: Milan, ecco cosa devi fare

Capello durante la diretta indica la giusta via al Milan per la sfida decisiva di Champions League contro il Newcastle.

Vigilia di Champions League per il Milan che domani dovrà affrontare il Newcastle nell’ultima sfida europea del girone. Un match con in palio un posto agli ottavi di finale e con circa 113 milioni di euro che aiuterebbero notevolmente le casse rossonere.

Il momento non è certamente dei migliori vista l’ultima sconfitta contro l’Atalanta dello scorso 9 dicembre, una partita riagganciata nel finale ma persa all’ultimo respiro per 3-2. Se il club, però, può vantare una buona posizione in classifica in Serie A con 4 punti ancora sulla Roma, quarta dopo il pareggio con la Fiorentina, non ha le stesse certezze in Europa.

Un malumore che aumenta i dubbi sia della dirigenza che dei tifosi e che mette sempre di più al centro della questione l’allenatore Pioli. Il tecnico non ha certo tutte le colpe: in una stagione in cui il Milan è stato preso di mira da tantissimo infortuni c’è bisogno di domandarsi se la preparazione scelta sia stata quella più giusta.

Cosa deve fare il Milan: Capello indica la via

Riflessioni che scagionano Pioli fino a un certo punto, oltre la mancanza di organico c’è da sottolineare una certa confusione in campo e una mancanza di concentrazione da parte di tutta la squadra.

Componenti che non possono essere viste nella sfida con il Newcastle, una squadra costruita ad hoc senza alcun limite di soldi. Il progetto inglese, però, rispetto ad altri magnate come quelli del Chelsea o del Psg, sembra partito da una certa compattezza e unione di intenti: due ingredienti che hanno permesso alla squadra di crescere pian piano senza puntare a top player che sbilanciassero lo spogliatoio.

Con acquisti coerenti il club è diventato competente e competitivo e ha ottenuto nella scorsa stagione la tanto desiderata qualificazione in Champions League. Quest’anno nella coppa sta dimostrando tutte le potenzialità che può avere: con un gioco ad alto ritmo e capace di colpire al primo errore.

A sottolinearlo lo stesso Fabio Capello che ha guardato attentamente l’ultima partita del Newcastle persa in Premier per mano del Tottenham, indicando la via al Milan verso il big match. Queste le sue parole durante la diretta a Sky Sport ha detto: