“Che doveva fare?”: Pioli travolto dalla critiche, arriva l’improvvisa assoluzione in diretta

Le parole del giornalista sorprendono, gran parte della tifoseria rossonera non condivide la sua opinione.

Si avvicina sempre di più l’ultimo match del 2023 rossonero, fissato sabato alle ore 18:00 tra le mura amiche di San Siro. I tifosi milanisti saluteranno la propria squadra, spingendola verso un’importante vittoria che consentirebbe di allungare sulle inseguitrici e muovere piccoli passi verso la vetta della classifica. Inevitabilmente ci sarà bisogno anche di passi falsi da parte di Inter e Juventus, il campionato è tutto da disputare e i giocatori credono nella conquista della prestigiosa seconda stella; al tempo stesso, però, lo scacchiere di Stefano Pioli dovrà rendersi autore di un’importante striscia di successi.

La prima parte di Serie A portata a termine dal Milan ha leggermente deluso le aspettative, complici i numerosi passi falsi rimediati con molte ‘piccole’ della competizione. Per un gran lasso di tempo, il tecnico del Diavolo è finito sul banco degli imputati e tutt’ora non sembra esserne uscito. D’altra parte, c’è da tener conto del fattore infortuni che ha gravemente penalizzato la rosa meneghina che si è vista priva dei suoi campioni per un ampio numero e di gare – e l’emergenza deve ancora finire, come testimoniato dagli otto giocatori ancora ai box.

Trevisani si schiera a favore di Pioli: “Non concepisco il Pioli Out”

I deludenti risultati del Milan hanno indebolito la posizione dell’allenatore parmigiano, accusato numero uno da tutto il popolo di fede milanista che non ha mai gradito le sue scelte tecniche e tattiche. Anche la dirigenza ha iniziato a guardarsi intorno e infatti, nel corso della prima parte di stagione, si è spesso vociferato di un possibile esonero per l’ex tecnico della Lazio, costretto a invertire la rotta e portare costanza nelle vittorie. Il partito degli anti Pioli è molto importante, contrariamente ai suoi difensori: tra questi ultimi, però, c’è Riccardo Trevisani. Il noto giornalista è intervenuto a Mediaset, sollevando la questione. Di seguito quanto dichiarato:

“Nella valutazione sono stati visti tutti i problemi: giocatori che non rendono, le scelte del tecnico, i numerosi infortuni e le decisioni della società”, ha detto Trevisani. “Il Milan ha un sacco di problemi ma l’unica cosa che si sente dire è Pioli Out e io questa cosa non riesco a concepirla. Soprattutto perché in mezzo a questo casino, il Milan è al terzo posto. Ma cosa doveva fare fatemi capire, vincere il campionato?”, le parole del giornalista.

Chiara la difesa nei confronti di Pioli, sostenuta da una accurata analisi del periodo vissuto dai meneghini. Le parole del giornalista non hanno trovato l’approvazione di una gran parte di sostenitori rossoneri, decisi nel colpevolizzare l’emiliano.