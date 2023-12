Colpaccio a costo zero, il Milan ci prova: contatti in corso

Il Milan studia il piano per riuscire a portare il giocatore in rossonero a parametro zero. A quanto pare i contatti con il club sono in corso.

Il Milan dopo il pareggio con la Salernitana – che aveva lasciato un pò tutti con l’amaro in bocca – chiude questo 2023 con una vittoria importante e magari anche di buon auspicio per l’anno che verrà. I rossoneri sono riusciti a battere il Sassuolo a San Siro per 1-0 grazie al gol di Pulisic al 59′ minuto.

Una rete importantissima che permette al Milan di consolidare il terzo posto e concentrarsi a pieno sulla Coppa Italia dove affronterà in uno scontro a eliminazione diretta il Cagliari per qualificarsi ai Quarti di finale. Sicuramente la competizione rientra negli obiettivi dei rossoneri che cercheranno di non farsi cogliere di sorpresa dalla squadra di Ranieri.

Sicuramente però se vorrà iniziare al meglio questo nuovo anno – il Milan dovrà anche concentrarsi sul mercato, soprattutto per sopperire a tutti gli infortunati che non rientreranno presto. Il tema infortunati in questa prima parte di stagione è stato molto ricorrente in casa Milan, forse troppo. Infatti secondo i numeri 30 sono stati gli infortuni che hanno visto i giocatori di Pioli non essere a disposizione anche nei momenti più difficili, come per esempio in Champions League. Il mister non ha mai potuto schierare il suo 11 titolare da inizio campionato e magari anche questo ha influito in quelli che sono stati i risultati fino ad ora.

Il Milan continua sulla strada Lloyd Kelly: le ultime

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tmw, Furlani e Moncada sono sempre vigili sul mercato, e pensano ad un’idea per ogni reparto. Per il momento l’occasione più rilevante sulla quale si continua a spingere è quella rappresentata da Lloyd Kelly, difensore centrale del Bournemouth.

Il giocatore inglese è in scadenza di contratto, però il Milan non riuscirebbe ad approfittare della situazione già a gennaio, così la dirigenza starebbe pensando di concludere gli accordi con il club durante la finestra di mercato invernale in modo da bloccare Kelly per poi farlo arrivare a Milan in estate quando si libererà a parametro zero.

Una soluzione che di certo farebbe bene alle casse rossonere e permetterebbe di sbilanciarsi anche con altri acquisti, visto che a causa dell”abolizione del Decreto Crescita adesso gli investimenti per i club sui giocatori si complicheranno un pò a livello di cifre. Il Bournemouth chiude alla cessione immediata e quindi è un’affare che – molto probabilmente – si può chiudere solo in estate.