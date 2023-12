Colpo in Serie A: il nuovo bomber costa meno di 20 milioni

Il Milan punta ad accaparrarsi il nuovo bomber della Serie A, pronto il colpo da 20 milioni di euro per i rossoneri

Il Milan guarda alla prossima sfida di campionato che si giocherà al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, i bergamaschi vengono da una pesante sconfitta contro il Torino, per questo non saranno un cliente facile.

I rossoneri, forti delle vittorie con Frosinone e Fiorentina e del pareggio con il Lecce vogliono agguantare il quarto risultato positivo di fila per scacciare del tutto l’aria di crisi nata dalla discontinuità e dai troppi infortuni che si stanno abbattendo sulla rosa.

Nonostante le diverse assenze, infatti, Pioli ha trovato la quadra e sta puntando sulle riserve che stanno dando il tutto per tutto. Un atteggiamento che sta ripagando le scelte del tecnico e che sta dando l’opportunità a giocatori, che non avevano ancora dimostrato di essere da Milan, di riscattarsi.

Tra i primi Luka Jovic. Il serbo si è sbloccato finalmente con il Frosinone aprendo le danze del match e regalando il vantaggio ai rossoneri, poi tramutatosi in vittoria grazie anche ai gol di Pulisic e Tomori.

Nonostante il sospiro di sollievo l’attaccante continua ad essere in forte dubbio per una conferma da parte della dirigenza. Arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina, il serbo non ha rispettato le attese ed è finito in fondo alle gerarchie di Pioli, dietro Okafor e Giroud.

Ma mentre lo svizzero è arrivato per crescere e restare diversi anni, il francese sembra arrancare e non essere più brillante e decisivo come prima. Prestazioni in avanti che stanno facendo riflettere la dirigenza in ottica di mercato.

Il Milan prepara il colpo, servono 20 milioni per il bomber

Furlani potrebbe decidere di guardarsi intorno e di portare a Milano un nuovo centravanti. Non bisogna andare troppo lontano per trovare l’identikit perfetto: l’obiettivo rossonero è in Serie A. Si tratta di Boulaye Dia.

L’attaccante senegalese ha 27 anni ed è nel pieno della sua carriera. Arrivato dal Villarreal in prestito, sta dimostrando ottime cose alla Salernitana convincendo la società campana a sborsare 12 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra importante per un club che non è tra i top e che ha deciso di puntare su di lui nella speranza, forse, di poter guadagnare qualcosa di più.

La Salernitana, infatti, ha inserito una clausola rescissoria di 25 milioni di euro nel nuovo contratto del senegalese che vale fino al 2026. Il Milan osserva con attenzione nella speranza che le pretese della società granata si abbassino.

La dirigenza rossonera, infatti, sarebbe disposta a spingersi fino a 20 milioni di euro vista l’età del giocatore. O magari puntare su una formula più flessibile e vantaggiosa come il prestito con diritto di riscatto.