Come Genoa-Juve, scoppia il caso dopo Milan-Monza

L’errore arbitrale fa decisamente discutere, esplode la polemica per un episodio che vede coinvolto un campione rossonero

Il Milan, dopo la sconfitta allo scadere al Gewiss Stadium, ha ritrovato un importante successo in campionato grazie alle tre reti rifilate alla retroguardia brianzola, superata senza eccessive preoccupazioni. Ad aprire le danze ci ha pensato l’olandese Reijnders, autore di un gol straordinario che, dopo soli tre minuti di gioco, ha fatto esplodere di gioia il pubblico di San Siro. Nei pochi istanti successivi, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo problema fisico rimediato da Tommaso Pobega – a cui nel finale di gara si è aggiunto quello di Okafor – costretto al cambio in favore dell’ingresso di Jan Carlo Simic, giovane difensore alla primissima tra i professionisti.

Proprio il serbo, al minuto quarantuno ha siglato il doppio vantaggio milanista insaccando il pallone alle spalle di Di Gregorio che non ha avuto alcuna possibilità di salvataggio. Esordio speciale per il classe 2005 che, come da lui stesso dichiarato, sta vivendo un vero e proprio sogno. Da sottolineare anche il ritorno – in Serie A – con assist di Rafael Leao che ha servito a Simic un pallone d’oro. Le due firme hanno garantito tranquillità nella gestione della gara, amministrata attentamente dal Diavolo che al 76esimo ha trovato il terzo e ultimo gol dell’incontro.

Milan-Monza, la mancata espulsione a Reijnders fa scoppiare un nuovo caso

Il match tra le due compagini lombarde è stato decisamente corretto, gli otto falli per parte ne sono un’ampia dimostrazione. Tuttavia, nella prima metà di gara e precisamente al 34esimo di gioco, è avvenuto un episodio legato ad una presunta mancata sanzione disciplinare che ha fatto molto discutere e ha fatto finire nuovamente la squadra arbitrale nell’occhio del ciclone. Dopo Genoa-Juve, macchiata da due possibili errori arbitrali, ritornano le polemiche.

Il protagonista della vicenda è Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan autore di una sontuosa prestazione. Il classe 1998, durante un’azione, ha effettuato un durissimo intervento ai danni di Roberto Gagliardini che si è visto colpire la propria tibia dai minacciosi tacchetti del giocatore avversario, entrato in maniera decisamente scomposta. L’entrata a martello è costata solo il giallo al giovane giocatore e inevitabilmente è scoppiata una grande protesta degli ospiti che avrebbero gradito una punizione più severa da parte di Aureliano, fortemente criticato in questi minuti.