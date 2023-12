Coppa d’Africa, Bennacer stuzzicato: “Non posso farlo”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato della Coppa d’Africa e del suo rientro dopo l’infortunio.

Grazie alla vittoria contro il Monza la classifica si è accorciata, con il Milan che si è riavvicinato alla Juventus. Ora c’è da preparare il prossimo passo del campionato e della stagione rossonera. Soprattutto considerando come Ismael Bennacer stia per tornare e per dare il suo apporto al centrocampo del Diavolo.

Bennacer, le parole sul futuro

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, si è ripreso dal suo lungo infortunio al ginocchio. Ora può tornare a prendere le redini della mediana del Diavolo, ma ci sono alcuni passaggio attraverso cui passare. Passaggi dei quali ha parlato lo stesso giocatore al Meet&Greet organizzato dalla società, come riportato da TMW.

Bennacer è partito dalla possibile convocazione con l’Algeria:

“Quando la nazionale chiama e stai bene non puoi rifiutare. Non ho scelto io di mettere la Coppa d’Africa a gennaio”.

Dopodiché il centrocampista ha parlato del 2024:

“Voglio aiutare la squadra come posso e tornare in forma”.

Sul centrocampo rinnovato del Milan:

“Abbiamo giocatori diversi, molto forti. Sono contento di scendere in campo con giocatori come questi”.

Sull’esclusione dalla Champions e l’approdo in Europa League:

“Non ho potuto giocare la Champions. Ora per noi è importante l’Europa League. Darò il massimo”.

Sul ritorno di Ibrahimovic:

“Resta sempre Ibra. Ha una mentalità vincente e l’aggiungerà al gruppo”.

Nel finale anche un po’ di sorrisi sui regali che i giocatori rossoneri si sono scambiati per Natale:

“Ci stiamo avvicinando molto. Loftus-Cheek mi ha regalato un buon profumo, mentre io ho regalato dei lego ad un video analista che è appassionato”.

Queste le parole di Bennacer al Meet&Greet organizzato dal Milan.