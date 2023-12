Da Okafor a Leao, buone notizie per Pioli: le ultime verso il Newcastle

In vista della Champions League, arrivano buone notizie per mister Stefano Pioli. Le condizioni di Okafor e Leao in vista di Newcastle-Milan.

Si avvicina la sfida tra Newcastle e Milan, valevole per l’ultima giornata dei gironi di Champions League, che deciderà le sorti del gruppo “F”. La situazione è ancora totalmente in bilico e solo la sfida tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain potrà decidere le sorti del club rossonero. Infatti, anche con una vittoria il Milan potrebbe non passare, perché ai parigini basta il pareggio per assicurarsi il secondo posto.

Inoltre, la gara di domani decreterà anche un posto in Europa League. Se i ragazzi di mister Stefano Pioli dovessero portare a casa i 3 punti si assicurerebbero un posto nella competizione europea che vede già presenti Lazio e Atalanta. I rossoneri dovrebbero quindi giocare i play off contro una delle seconde dei gironi.

Newcastle-Milan, Pioli può sorridere: Okafor e Leao ci saranno!

Sono molti gli infortunati in questa stagione, ma il tecnico emiliano conta di recuperare qualcuno per la tanto attesa serata di mercoledì. Secondo quanto riferito da SportMediaset, Rafael Leao anche oggi ha lavorato in gruppo e nel test positivo contro la Primavera ha confermato la possibilità di vederlo titolare. Anche Noah Okafor verso la convocazione, dopo aver svolto l’intera seduta in gruppo.

In due attaccanti sembrano aver finalmente recuperato, mentre in difesa continua l’emergenza con Simon Kjaer che è il più vicino al recupero. Per il difensore danese sarà fondamentale il test di martedì, nel quale si potrà capire se verrà inserito nella lista dei convocati.