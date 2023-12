Disastro Milan, è tutto chiaro: il dato è catastrofico

I Rossoneri stanno vivendo un momento senza dubbio complicato e le statistiche evidenziano quanto la situazione sia critica.

Si sono sicuramente visti periodi migliori in casa Milan. Questa prima metà di stagione sembra essere il continuo della passata stagione (percorso europeo escluso) dove il club rossonero ha alternato prestazioni di livello a totali uscite a vuoto terminate con sconfitte inaspettate. Anche in questi mesi il Diavolo ha fatto vivere ai suoi tifosi momenti bellissimi, ma sono state troppe le gare non all’altezza che hanno fatto rumoreggiare più di qualche tifoso.

La recente sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta è stato l’ennesimo K.O. al termine di una prestazione non da Milan, dove la squadra è stata costretta ad inseguire due volte ed è poi crollata all’ultimo secondo. A dicembre l’impressione è che lo Scudetto sia già sfuggito di mano e anche in Champions League la situazione non è di certo migliore.

Mercoledì i Rossoneri si giocheranno il tutto per tutto contro il Newcastle in terra inglese, ma ormai la strada sembra già indirizzata e anche in caso di successo la qualificazione agli ottavi è altamente improbabile. L’annata buia la si può constatare anche dai numeri che parlano di un Milan totalmente allo sbando che ha senza dubbio vissuto un 2023 sottotono e la semifinale di Champions League (chiusa comunque con una disfatta per mano dei cugini dell’Inter) è stata l’unica luce in un tunnel molto ma molto buio.

Milan disastroso: solo 22 vittorie su 51 partite

Al momento il club di via Aldo Rossi ha giocato ben 51 partite (38 in Serie A, 11 in Champions, 1 di Supercoppa e Coppa Italia) e sono arrivate appena 22 vittorie, neanche la metà delle gare disputate. Questa statistica evidenzia in modo abbastanza chiaro come il club sia lontanissimo dai livelli di un tempo e non vincere neanche la metà dei match giocati è un qualcosa che non si può assolutamente tollerare quando ti chiami Milan.

Un altro dato di cui non si può tener conto è anche il numero altissimo di reti subiti. Infatti sono ben 61 i gol subiti, quindi più di un gol subito a partita, anche questo un dato che non può assolutamente andare bene. Se ci si concentra inoltre solo su questa prima parte di stagione un’altra statistica altrettanto catastrofica è anche il numero di reti subite nei secondi tempi. In Serie A infatti solo quattro club hanno subito più reti del Milan (13) nelle seconde frazioni di gara.