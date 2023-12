“Due pesi e due misure”: Donnarumma-Maignan, l’ex portiere asfalta tutti

Maignan negli ultimi tempi si è reso protagonista di qualche prestazione al di sotto dei suoi standard. Così, subito si è scatenato il paragone con Donnarumma: le parole dell’ex portiere fanno già scalpore.

Mike Maignan dal suo arrivo al Milan, nell’estate del 2021, ha sbagliato davvero poco. Praticamente nulla, anzi, se guardiamo alle prime due stagioni: protagonista assoluto al primo anno, con il tricolore cucito sul petto a maggio; uno dei pochi a salvarsi, anche nei momenti più bui, durante la scorsa stagione. Quella che stiamo vivendo, invece, potrebbe essere ricordata come l’annata che ha mostrato per la prima volta qualche crepa nel rendimento – finora praticamente insindacabile – del portiere rossonero.

Maignan si è reso protagonista di grandi partite, ma anche di qualche errore cui non eravamo abituati ad assistere. L’ultimo, fra l’altro abbastanza pesante per l’impatto che ha avuto, nel match contro la Salernitana. Il portiere francese ha sbagliato sulla rete del 2-1 di Candreva, un tiro dalla lunga distanza che sembrava poter essere di facile preda ed invece si è trasformato in gol.

Ai primi sbagli, come accade quasi sempre soprattutto se si tratta di grandi giocatori, arrivano le critiche. E, in questo caso, anche i paragoni se il tuo predecessore si chiama Donnarumma.

A proposito del confronto tra i due, ha parlato un ex portiere della Serie A.

Donnarumma-Maignan, il pensiero di Pagliuca sul confronto tra i due: le parole

Mike Maignan sta vivendo una stagione un po’ complicata, almeno per i suoi standard. Se negli ultimi due anni il portiere francese non aveva mai praticamente commesso errori, la stagione corrente è stata segnata da qualche imprecisione di troppo. L’ultima, come detto precedentemente, commessa nel match contro la Salernitana.

Per questo si inizia anche a discutere del suo rendimento, e a fare paragoni con il passato: se parliamo di Milan, con Gigio Donnarumma.

L’attuale portiere del PSG nell’estate del 2021 fu rimpiazzato proprio da Maignan, ritenuto da molti superiore all’estremo difensore della nostra Nazionale. Non è proprio d’accordo su questo Gianluca Pagliuca, che ai microfoni di Tuttosport ha parlato così: “Maignan è forte, ma la critica utilizza due pesi e due misure quando va a giudicare lui e Donnarumma“.

Poi ancora: “Le papere di Maignan passano sotto traccia, mentre per quanto riguarda Gigio noto una sorta di accanimento. Ogni errore di Donnarumma viene sempre rimarcato“. Pagliuca chiude poi così il suo intervento: “Per me Gigio rimane il portiere italiano più forte, un patrimonio che andrebbe maggiormente tutelato“.