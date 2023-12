“È stato graziato!”: Milan, accusa pesante dopo la vittoria col Monza

A seguito della vittoria netta del Milan contro il Monza il giornalista sportivo solleva un’accusa pesante.

Nella sedicesima giornata di campionato il Milan vince a San Siro contro il Monza e riduce la distanza a 5 punti dalla seconda in classifica Juventus che, invece, si ferma a Marassi sull’1-1 con il Genoa.

Merito di un risultato netto guadagnato nonostante gli ennesimi problemi fisici che si sono manifestati proprio nel corso della giornata del match. Partendo da Musah che ha dovuto dare forfait per un problema muscolare avvertito nel pre-partita e per il quale Pioli ha dovuto rivedere i suoi piani prima del fischio d’inizio.

La partita inizia col piglio giusto e i rossoneri vanno in vantaggio dopo appena 4 minuti. Reijnders si mette in proprio e fa un super gol con una cavalcata da centrocampo in cui dribbla tutti i difensori e anticipa la mossa del portiere tirando di punta in contro tempo.

Tutto in discesa per il Milan, fino a quando Pobega non avverte un fastidio che lo porta a sedersi in campo dopo una smorfia di dolore. Lo staff medico corre immediatamente a sincerarsi delle condizioni, ma l’esito è chiaro e il centrocampista è costretto a concludere la sua partita al 24esimo minuto di gioco.

Dentro il difensore Primavera Simic. Proprio lui, neanche 20 minuti dopo, trova la rete alla prima di San Siro: un’emozione indescrivibile che si tramuta in gioia per i compagni, corsi addirittura dalla panchina, e per i tifosi contenti del raddoppio rossonero.

Il match poi viene archiviato definitivamente dal tris che Okafor, entrato al posto di Leao, cala in meno di 10 minuti dal suo ingresso. Partita dolceamara per lo stesso svizzero che è costretto a uscire poco dopo per infortunio, il terzo per il Milan solo in quest’ultima partita.

Accusa pesante dopo la partita con il Monza

Nonostante il risultato secco e una prestazione da rivedere per gli uomini di Palladino, che non riescono mai a impensierire troppi i rossoneri, restano alcuni dubbi sull’arbitraggio della terna arbitrale.

A seguito del match, infatti, insorgono alcune proteste per un tackle di Reijnders, autore pochi minuti prima della rete che sblocca la partita, su Gagliardini. Il centrocampista entra a gamba testa e con il piede a martello, un movimento che rischia di creare danno all’avversario e per questo viene sanzionato.

L’ammonizione, però, secondo Paolo Ziliani non sembra la scelta più giusta. Il giornalista sportivo pone l’accento sulla pericolosità dell’intervento considerando più corretta l’espulsione: una decisione che avrebbe certamente influito sul resto della partita e avrebbe potuto condizionarne il risultato finale.

Come venerdì per Malinovski in Genoa-Juventus (ma il fatto avvenne al 90'), anche oggi in Milan-Monza era da espulsione l'entrata di Reijnders a tacchetti spianati su Gagliardini. Era il 34' del primo tempo, la partita poteva cambiare, Milan graziato dall'arbitro pic.twitter.com/StZfFYZhyv — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 17, 2023