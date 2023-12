Furlani: “Stasera è una finale. Zlatan? Siamo fortunati”

A poche ore dalla sfida di Champions contro il Newcastle Furlani suona la carica, poi esprime la sua felicità per il ritorno di Ibrahimovic.

Mancano poche ore al match di Champions League, il Milan giocherà contro il Newcastle per provare a vincere e conquistare gli ottavi di finale sperando in una sconfitta del Paris Saint-Germain con il Borussia Dortmund.

Al St. James’s Park i rossoneri proveranno a fare del loro meglio contro una delle squadre più in forti della Premier League, un match che sarà come una vera e propria finale. A confermalo anche l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani.

Furlani suona la carica e poi torna su Ibrahimovic

Il dirigente rossonero ha suonato la carica ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

“Stasera è una finale e bisogna vincerla. È molto semplice. I ragazzi sono concentrati e stasera siamo venuti per giocarcela. Speriamo bene”.

In seguito Furlani torna sull’annuncio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic come figura che sarà inserita in società al fianco di Cardinale, un segno di stima verso l’ex rossonero e un ruolo che servirà per dare identità ai giocatori: