Futuro Krunic, arriva la svolta: il Milan ha preso una scelta

Le strategie per il mercato del Milan di gennaio sono chiare, il club rossonero tra le sue decisioni ha preso anche quella sul futuro di Krunic.

Il Milan continua a passare un periodo tra alti e bassi ancora manca quella stabilità nei risultati che sia in campionato o in Champions League. Al momento però questa mancanza di continuità potrebbe derivare anche dal fattore infortuni, visto che in questo prima parte di stagione sono stati veramente tanti.

Il Milan può cedere Krunic: le ultime

Il Milan ha ben chiari quali sono gli obiettivi di mercato per la sessione di gennaio. Oltre che dare un rinforzo in difesa, assolutamente necessario, sarà importante anche trovare qualche in attacco che possa far respirare soprattutto Giroud.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nome in pole position è quella di Jonathan David del Lilla. Il club francese però chiede 60 milioni una cifra un pò troppo alta per i rossoneri che però potrebbero trovare un modo.

La soluzione potrebbe essere Rade Krunic che grazie alla sua cessione potrebbe portare una cifra non indifferente nelle casse del Milan. Il giocatore era già stato cercato in estate ma la differenza tra offerta e richiesta era troppo ampia e poi Pioli stesso con l’infortunio di Bennacer aveva bisogno di Krunic a centrocampo. Per il Milan il giocatore ad oggi vale almeno 10 milioni di euro.