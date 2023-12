Futuro Milan, spunta la verità su Maldini: lo aveva detto per primo

Maldini aveva già predetto tutto, spunta la verità sul pensiero dell’ex dirigente rossonero che aveva già capito tutto. Le novità sul futuro del Milan.

Il Milan ricade in campionato dopo il 3-0 rifilato al Monza e non riesce a portare nuovamente i tre punti a casa, con la Salernitana arriva il pareggio al 90′ minuto grazie alla rete di Jovic. I rossoneri sono andati in vantaggio dopo un quarto d’ora di gioco grazie al gol di Tomori, poi il pareggio del club di Salerno poco prima dello scadere del primo tempo. Il Milan nel secondo tempo non riesce a mantenere l’1-1 e al 63′ la Salernitana passa in vantaggio. Al 90′ a gara quasi finita Giroud con un tocco preciso passa a Jovic la palla del 2-2 togliendo a Pioli il fardello della sconfitta. Un punto che fa sicuramente sorridere la Salernitana ma non il Milan, che continua ad essere incostante.

Oltre al danno anche la beffa perchè dopo il pareggio arrivato in extremis, la panchina rossonera perde un altro giocatore: Tomori. Quello del difensore è il 30° infortunio stagionale, 20 dei quali di natura muscolare. Un altro giocatore out in difesa che non fa altro che aumentare la forte emergenza. Il giocatore ha accusato un problema al flessore destro che andrà valutato giornalmente e si sottoporrà anche ad esami strumentali. Una situazione che senza dubbio complica maggiormente la panchina di Stefano Pioli rimasto ormai a corto di scelte. Il tecnico rossonero deve sbrigarsi a trovare una soluzione anche con l’aiuto della dirigenza e della proprietà.

Ravezzani: “Maldini aveva proposto l’esonero di Pioli”

Tra tutti gli infortuni e questi risultati che fanno fatica ad essere sempre positivi chi ne potrebbe risentire maggiormente è proprio il futuro di Pioli, la cui permanenza in panchina potrebbe iniziare concretamente a vacillare.

Al momento anche secondo le parole spese da Cardinale nella lettera di Natale ai tifosi c’è fiducia, ma se dovesse continuare così la situazione andrà sicuramente cambiata, se si vogliono provare a raggiungere eventuali obiettivi.

A quanto pare però in passato c’è stato chi aveva già predetto tutto ed è Maldini, ex giocatore e dirigente rossonero, andato via dal Milan lo scorso anno. Secondo quanto riportato da Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia su X, Maldini aveva già intenzione di esonerare Pioli: “Due considerazioni su Pioli. Maldini ne aveva proposto l’esonero. L’attuale dirigenza ha cacciato Maldini e ampliato i poteri di Pioli. Esonerarlo a dicembre sarebbe riconoscere di aver sbagliato tutto. Che non è un male. A condizione di risolvere la situazione in modo brillante”.