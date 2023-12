Futuro Pioli, col Sassuolo gara decisiva: 2 nomi per sostituirlo, i tifosi gongolano

Il Milan non riesce a trovare la giusta continuità e il match contro il Sassuolo potrebbe già diventare decisivo per quel che riguarda il futuro di Stefano Pioli. Due i nomi in caso di addio del tecnico emiliano.

Dopo i successi contro Newcastle e Monza, a Milanello sembrava essere tornato il sole ma a gettare nuove ombre in una stagione già di per sé complicata ci ha pensato il pareggio contro la Salernitana. C’è un dato che preoccupa tanto, al di là del risultato contro i campani: il Milan non riesce ad inanellare una serie di vittorie. Fattore, questo, troppo importante se si vuol sperare di recuperare terreno in classifica. I rossoneri al momento sono già a meno 11 dalla capolista Inter e – tra l’altro – devono difendersi dall’assalto delle inseguitrici: Bologna, quarta a meno due punti, su tutte.

Sulla graticola, com’è normale che sia in una situazione simile, resta Stefano Pioli. Il tecnico emiliano non è più ben visto da gran parte della tifoseria rossonera, la quale pensa che ormai il Milan con lui alla guida abbia concluso un ciclo. Per questo le prossime partite saranno decisive, forse già quella con il Sassuolo potrebbe segnare in maniera quasi irreversibile il suo prossimo futuro.

E si fanno già i nomi del possibile sostituto: al momento sembrano due i candidati in cima alla lista in caso di addio di Pioli.

Milan, Pioli out? I due nomi in cima alla lista dei sostituti

Quella tra Stefano Pioli e il Milan è una storia d’amore che ha regalato soddisfazioni ad entrambe le parti, ma ora sembra davvero ad un passo dal concludersi. Il feeling tra tecnico e ambiente sembra essersi rotto ormai da un bel po’, per questo non è facile immaginarsi un futuro con l’emiliano ancora seduto in panchina a guidare il club rossonero.

Secondo Repubblica, autorevole quotidiano d’informazione, il divorzio potrebbe consumarsi anche prima della fine della stagione. Sabato alle 18 il Milan ospiterà il Sassuolo per la gara di fine anno, e già quella con i neroverdi potrebbe essere una partita decisiva per il destino di Pioli. Secondo Repubblica, in caso di sconfitta potrebbe pagare proprio il tecnico emiliano.

Nel frattempo escono fuori anche i nomi dei possibili sostituti. Sempre stando a quanto riportato da Repubblica, i favoriti per prendere il suo posto sono Antonio Conte e Roberto De Zerbi: il primo attualmente libero di accasarsi con chiunque; il secondo – invece – in questo momento impegnato col Brighton.