Galliani fa infuriare il Milan: la ‘battuta’ non è affatto gradita

Il Milan si prepara all’ultima sfida della fase a gironi di Champions League, di scena mercoledì alle ore ventuno, al St. James Park di Newcastle. Si tratterà di una sfida speciale per i rossoneri che hanno limitate speranze di qualificazione, dal momento in cui per accedere agli ottavi di finale bisognerà ottenere i tre punti e sperare in una vittoria del Borussia Dortmund, già qualificato. Lo scacchiere di Pioli dovrà crederci e provare a ottenere un successo a prescindere, proseguire in Europa League potrebbe aiutare a salvare la stagione del Diavolo.

Le speranze Scudetto sembrano ormai essere svanite, la vetta della classifica dista nove lunghezze e a Milanello si respira aria di resa. L’obiettivo dei meneghini resta comunque la qualificazione alla prossima edizione di Champions, il quarto posto non sembra essere a rischio ma bisognerà invertire la rotta partendo proprio dal prossimo impegno.

Il palinsesto vede i rossoneri impegnati domenica, in quel di San Siro, contro il Monza di Palladino, squadra che continua a sorprendere a suon di prestazioni convincenti e risultati importanti. Il Milan ha l’obbligo di conquistare i tre punti, in caso contrario per Stefano Pioli potrebbero nascere seri problemi.

Galliani scherza: “Io e l’Inter non siamo mai retrocessi in Serie B”

Il prossimo match di campionato del Diavolo, come appena citato, andrà in scena contro i cugini lombardi del Monza. Il club acquistato da Berlusconi gode della presenza di tante icone rossonere come Adriano Galliani, ex ad milanista che dal settembre del 2018 riveste il ruolo di amministratore delegato e vicepresidente della società biancorossa. Proprio il classe 1944 nelle ultime ore si è reso protagonista di un piccolo siparietto che non è stato gradito da gran parte della tifoseria milanista, scatenata sui social.

Le parole di Galliani fanno infuriare i milanisti

Infatti – come riportato dal portale di TMW – a margine di un evento natalizio organizzato dal Monza per celebrare le squadre giovanili, Galliani si è reso autore di una battuta su Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. Di seguito quanto evidenziato:

“Ieri ho sentito Ausilio a telefono e gli ho detto che siamo colleghi perché non siamo mai retrocessi in Serie B”.

Chiaro il riferimento al traguardo raggiunto dai brianzoli nel primo campionato di Serie A, con allegata battuta all’Inter. I cuori rossoneri non hanno accettato l’eccessiva tenerezza verso gli acerrimi rivali, frasi che hanno scatenato delle polemiche.