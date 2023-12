Howe in conferenza: “Siamo fiduciosi”, poi l’elogio a Pioli

Al St James’ Park va in scena Newcastle-Milan. Le due squadre, a pari punti nel girone, sognano il passaggio del turno.

Newcastle e Milan sul filo del rasoio: le due squadre si sfideranno per cercare di qualificarsi agli ottavi di Champions League, ma a decidere le loro sorti sarà anche il risultato di Borussia Dortmund-PSG. Così, alla vigilia dell’importantissima sfida con i rossoneri, il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha tirato le somme, esprimendo la propria fiducia in un possibile esito positivo dell’incontro:

“Siamo molto fiduciosi. Sarà una serata molto speciale. Noi possiamo solo cercare di vincere la partita con la migliore prestazione possibile”.

Il Newcastle ha dovuto affrontare una situazione abbastanza complessa a causa di vari infortuni e il tecnico inglese si è detto rammaricato perché la squadra non è cresciuta come lui avrebbe voluto. Ma Howe non si lascia scoraggiare e carica i suoi: l’obiettivo è concentrarsi unicamente sul match contro i rossoneri.

Howe sul Milan di Pioli

Nonostante la stanchezza e i tanti infortuni, il Newcastle cercherà a tutti i costi di vincere la gara contro i rossoneri. Howe, però, è consapevole delle potenzialità del Milan: