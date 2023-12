Il classe 2006 al Milan: lo ha scelto Moncada per il dopo Kjaer

Il Milan si avvia al futuro e sta iniziando a studiare i nomi che possono diventare di grande spessore per le stagioni che verranno.

Il nome di Simon Kjaer è stato fondamentale per la rinascita del club rossonero: il danese insieme a Zlatan Ibrahimovic ha riportato serenità e tranquillità all’ambiente sin dal momento della firma, diventando subito uno dei leader incontrastati dello spogliatoio. Non è più uno dei titolari della rosa di Stefano Pioli e anche per lui sono iniziati i primi problemi legati al futuro.

Per il Milan sarà determinante iniziare a costruire il futuro, individuando i calciatori giusti che possono cambiare le sorti del club per le prossime stagioni. Moncada e tutto lo staff scouting del Milan stanno lavorando sodo per scovare i migliori talenti da ogni angolo del mondo.

Calciomercato Milan, c’è un nuovo talento nel mirino: ecco chi è

L’età che avanza non permetterà a Simon Kjaer di continure ancora a lungo con il Milan. Le ultime notizie sul suo futuro, in realtà, parlano di un possibile addio al termine della stagione, ovvero alla scadenza del contratto attualmente in essere. Nell’ultimo periodo ha subìto diversi infortuni muscolari che lo stanno anche facendo interrogare sulla reale necessità di continuare a forzare dolori e difficoltà.

Per questo motivo la dirigenza del Milan ha già iniziato a cercare il sostituto di Kjaer per il futuro. In Primavera ci sono già dei calciatori molto interessanti ma potrebbero anche arrivare grandi occasioni da ogni angolo del mondo.

Secondo quanto riferisce Footmercato, il Milan si è messo sulle tracce di Kelyan Yahia del Lione. Il difensore francese classe 2006 è considerato uno dei talenti più cristallini del calcio francese e in realtà anche di quello europeo e potrebbe diventare una ghiotta occasione per il club.

Kelyan Yahia è un difensore centrale che sta iniziando ad attirare tutti gli occhi delle big d’Europa. Forte fisicamente, capace nell’uno contro uno e nella marcatura a uomo, è anche molto bravo nell’impostazione da dietro palla a terra. È un difensore moderno che sa anche essere pericoloso in zona gol e quindi ha tutte le caratteristiche per diventare, in futuro, uno dei calciatori su cui il Milan potrebbe contare.

Il Lione non intende perderlo facilmente, ovviamente, e chiede somme importanti per un classe 2006: almeno 5 milioni di euro. Piace anche a molti altri top club europei, soprattutto in Premier League e la concorrenza potrebbe diventare spietata, ma Moncada vuole velocizzare i tempi e anticipare tutti.