Infortunio grave e lunghissimo stop: il big torna ad aprile

Brutto infortunio in vista dell’ultimo atto della fase ai gironi della Champions League. Un titolarissimo salterà Newcastle-Milan, torna a 2024 inoltrato

Il Milan ritrova il sorriso con la vittoria per 3-1 al Frosinone. I rossoneri, con le reti di Jovic, Pulisic e Tomori, rimangono al terzo posto dietro Juventus e Inter. Gli uomini di Pioli ora preparano la difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, prima dell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, dove i rossoneri si giocheranno il passaggio del turno. In quella circostanza, il Milan, non solo dovrà vincere in terra inglese, ma dovrà sperare in un risultato positivo dalla Germania nel match tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain.

Intanto, ad una settimana quasi dal match, bruttissima tegola per i Magpies: il portiere titolare e della nazionale inglese, Nick Pope, starà fuori per circa quattro mesi.

Pope infortunato: fuori quattro mesi, salta anche Newcastle-Milan

Un’altra brutta notizia per il Newcastle, che perderà anche il portiere Pope fino ad aprile prossimo. Il nazionale inglese si è infortunato nell’ultimo match vinto dai Magpies contro il Manchester United.

La lista degli infortunati della squadra inglese aumenta: oltre allo squalificato Sandro Tonali, si aggiungono infatti Wilson, Longstaff, Botman, Burn, Manquillo, Murphy e Barnes, ed ora anche il portiere che sicuramente non prenderà parte al match di Champions League.

Una sorta di buona notizia per i rossoneri, che ora hanno un lievissimo vantaggio sui diretti avversari che non stanno vivendo un momento felicissimo sotto il profilo degli infortuni, proprio come la squadra di Stefano Pioli. In tanti rischiano di saltare l’attesissimo match di Champions League che potrebbe valere una stagione intera per ambedue le squadre.

Per entrambi i club, la sola vittoria non basterebbe a sancire la qualificazione di una o dell’altra squadra. Sia il Milan che il Newcastle, infatti, dovranno attendere aggiornamenti dal Signal Iduna Park di Dortmund. Perché in caso di vittoria del Paris Saint-Germain contro i padroni di casa, il successo al St. James Park di Magpies e rossoneri diventerebbe inutile ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions. La sfida tra la squadra inglese e quella italiana diventerebbe, in caso di vittoria parigina, uno spareggio per il terzo posto che eviterebbe l’eliminazione da tutte le coppe europee, retrocedendo quindi in Europa League.