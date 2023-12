Infortunio Leao, recupera per Newcastle? Le ultime in vista della Champions League

Rafa Leao è ancora out per infortunio, ma i tifosi sperano di rivederlo in campo nello scontro diretto di Champions League contro il Newcastle.

Le buone vittorie contro Frosinone e Fiorentina avevano fatto tornare un po’ di sole in casa Milan, ma la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta fa tornare il cielo nuvoloso. Un brutto stop, l’ennesimo della stagione, arrivato negli ultimi minuti del match e che mette di nuovo in discussione il lavoro del tecnico Stefano Pioli.

La sconfitta del Gewiss Stadium è stata quasi fatale per il Milan per quanto riguarda la lotta scudetto: il distacco con l’Inter capolista è di nove punti, mentre la Juve seconda è a più sei. Ma, soprattutto, i rossoneri non hanno sfruttato una buona chance per allungare sulle inseguitrici, portandosi invece proprio l’Atalanta a meno sei in classifica.

L’obiettivo della stagione quindi va ridimensionato, come detto anche da Pioli nel post partita di ieri: ora la lotta è sul quarto posto, il Milan deve guardarsi le spalle piuttosto che fare una rincorsa difficile sulle prime due della classe. Ma ora c’è prima la gara di Champions League contro il Newcastle da dover affrontare. Il passaggio del turno è difficilissimo (per non dire quasi impossibile), ma c’è ancora la possibilità Europa League, un’ipotesi che la società non vuole disprezzare.

Newcastle Milan, le ultime su Rafa Leao

La partita contro il Newcastle andrà in scena mercoledì prossimo al St James’ Park. Per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, il Milan dovrebbe espugnare il campo inglese e sperare in una sconfitta del Paris Saint-Germain, impegnato contemporaneamente in casa del Borussia Dortmund. Un incastro difficile, ma Pioli non vuole sottovalutare la partita e provarci fino alla fine. Con la speranza di avere anche un Rafa Leao in più.

L’attaccante portoghese è fermo dallo scorso 11 novembre, quando nella partita contro il Lecce esce dal campo dopo pochi minuti dal fischio d’inizio a causa di un fastidio alla coscia destra. Gli esami diedero un esito non piacevole: lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Uno stop che lo costringe a un lungo stop, che però presto potrebbe finire.

La lesione infatti è guarita già da prima di Atalanta-Milan, ma lo staff ha deciso di non rischiare ricadute, non convocandolo per la gara di Bergamo. Ma ora la partita è da dentro o fuori e difficilmente Pioli si priverà ancora di un giocatore fondamentale come Leao. Rafa sta scaldando i motori: ora è pronto a tornare.