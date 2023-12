Inter-Milan, derby di mercato: colpo dall’Atalanta, entrambe vogliono soffiarlo a Gasperini

Inter e Milan seguono lo stesso obiettivo, è derby di mercato. Gasperini potrebbe perderlo in questa sessione di mercato.

Sono settimane particolarmente difficili in casa Milan. Dopo l’eliminazione dalla Uefa Champions League, il club rossonero si trova a dover affrontare il Rennes ai play off di Europa League ed è in piena corsa per arrivare tra i primi 4 posti e guadagnarsi la qualificazione alla prossima edizione di Champions, che sarebbe importante e positiva per le casse del club. Inoltre, la corsa alle prime 4 posizioni è combattuta vista la presenza di Napoli, Roma e Lazio, obbligate a fare bene e confermarsi ad alti livelli.

Il mercato si avvicina, ma il club rossonero resta focalizzato sulla gara di stasera, che vede un match molto importante all’Arechi di Salerno contro la Salernitana. Un periodo decisamente difficile per il club campano, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per via dei risultati deludenti ottenuti. I ragazzi di mister Filippo Inzaghi hanno l’obbligo di rialzarsi e la gara di stasera potrebbe essere quella buona per svoltare una stagione che finora sembra maledetta.

Mercato Milan, sfida all’Inter per Muriel? La situazione

Sono diversi gli infortuni in casa Milan e la coppia dirigenziale formata da Giorgio Furlani e Goeffrey Moncada sta già lavorando per sistemare reparti come quello difensivo. Infatti, mister Stefano Pioli ha perso in poco tempo Thiaw, Kalulu, Kjaer e Pellegrino. L’unico difensore centrale disponibile è Tomori, in attesa del ritorno del centrale danese. Sono diversi i nomi circolati negli ultimi giorni, da Lenglet e Gabbia, passando per Tiago Djalo.

Il portoghese è seguito anche dall’Inter, rivale principale del Milan. Tra le due squadre di Milano potrebbe però nascere un nuovo derby di mercato. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi, ai microfoni di Sportmediaset, i due club starebbero facendo un pensierino su Luis Muriel. Ecco le parole del giornalista: “Il fatto che entrambe le squadre stiano pensando a Muriel è normale, essendo in scadenza a giugno”, ha detto il giornalista.

“I reparti offensivi – ha detto ancora il cronista di ‘SportMediaset’ – hanno bisogno delle sue magie, ma se Muriel dovesse confermare la sua seconda giovinezza, difficilmente mister Giampiero Gasperini se lo lascerebbe scappare. Con un rinnovo che in quel di Bergamo si sta cominciando a scrivere”, le parole di Barzaghi.

Sarà da capire se l’ex attaccante della Sampdoria avrà voglia di fare una nuova esperienza in un club di Serie A, oppure rimanere legato ai nerazzurri con un nuovo contratto. L’attaccante della dea è al top della condizione e la fantasia non gli manca, chissà che non la possa esprimere anche in ottica calciomercato.