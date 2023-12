Inzaghi frena il Milan e mette Pioli nei guai: addio scudetto

Salernitana-Milan, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, si è rivelato un ostacolo infimo per i rossoneri.

Il Milan, ospite a Salerno, cerca punti importanti in ottica campionato ma è costretto a fare i conti con una Salernitana di mister Inzaghi che non si lascia trovare impreparata. Inizialmente equilibrato, il match si sblocca al 17′ con Fikayo Tomori che con una respinta di testa segna il gol dello 0-1 grazie all’assist di Rafael Leao.

Ma la squadra campana non si scoraggia ed ecco che appena tre minuti prima della fine del primo tempo la Salernitana realizza la rete del pareggio con Federico Fazio che insacca il pallone di testa grazie al corner di Antonio Candreva.

La seconda frazione di gioco riprende sul risultato di 1-1 con la sostituzione di Simon Kjaer che a causa di un infortunio lascia il posto a Jan-Carlo Simic, ma la Salernitana deve fare i conti con l’infortunio di Boulaye Dia che viene sostituito da Chukwubuikem Ikwuemesi. Il Milan cerca di sbloccare il risultato e intraprende non poche azioni con le giocate di Pulisic e Loftus-Cheek, ma proprio nel momento in cui i rossoneri sembravano aver ingranato arriva al 63′ il gol di Antonio Candreva, che dalla distanza spiazza Maignan e segna la rete del vantaggio della Salernitana.

Il Milan si ferma a Salerno: ancora infortuni per Pioli

Ma le notizie negative non sopraggiungono mai da sole e dopo la rete della Salernitana il Milan perde anche Tomori, che a causa di un infortunio esce dal campo e viene sostituito da Alessandro Florenzi. A questo punto i rossoneri sono in cerca di riscatto e cercano di attutire il colpo e rientrare in partita, grazie anche a Maignan che riesce ad evitare la rete di Mateusz Legowski. Il Milan ci prova con Giroud che all’82’ viene fermato dalla parata di Benoit Costil.

Quando tutto sembra ormai perduto per i ragazzi di Pioli, il Milan al 90′ sblocca il risultato strappando il pareggio con il gol di Jovic allo scadere del match su assist di Giroud. L’arbitro Doveri sancisce sei minuti di recupero al termine dei quali segna la fine del match con il triplice fischio.

Ma non è finita qui: baraonda nel finale durante i minuti di recupero con espulsione del portiere di riserva dei campani Fiorillo. Le proteste si protraggono anche nel finale a causa dei pochi minuti di recupero concessi dal direttore di gara Doveri. Il Milan torna a casa con un pareggio difficile da digerire per i rossoneri: gara insufficiente per i ragazzi di Pioli che adesso si troveranno di fronte ad una strada vertiginosamente in salita.