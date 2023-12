Ko con il Newcastle: decisione già presa su Pioli

Il Milan questa sera affronta gli inglesi per un match che vale tanto in ottica futura. Se il risultato finale sorriderà al Newcastle, la società potrebbe prendere una decisione drastica su Pioli

Soltanto poche ore ormai e poi l’arbitro fischierà l’inizio del match tra Newcastle e Milan. Una sfida che per i rossoneri è quasi vitale: da qui passa praticamente tutto il futuro prossimo del club meneghino in Europa. Con una vittoria i rossoneri sarebbero certi di qualificarsi in Europa League, mentre per quanto riguarda l’eventuale passaggio agli ottavi di Champions tutto dipenderà anche dal match tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund; in caso di sconfitta nel match di questa sera, invece, il Milan sarà fuori da tutto.

Di certo quello di stasera non è il più semplice degli impegni per il Diavolo. Le Magpies stanno dimostrando di essere squadra vera, e in una Premier più competitiva che mai sono attualmente settimi. Servirà il miglior Milan, quello che non si vede da un po’: coraggioso, ma quanto basta per non essere presuntuoso; coriaceo, determinato e voglioso – più degli avversari – di andare a vincere una partita che potrebbe incidere pesantemente anche sul destino del proprio allenatore. Il futuro di Pioli, infatti, mai come in queste ultime ore è sembrato essere appeso ad un filo.

Newcastle-Milan conta anche per il futuro di Pioli: la situazione

Il Milan vive quello che probabilmente è il momento più difficile degli ultimi anni e Stefano Pioli ogni giorno di più viene messo sulla graticola. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in qualche modo potrebbe essere visto come un segnale di instabilità che la società, Cardinale in primis, percepisce e quindi il tentativo di provare a rinsaldare una situazione che Pioli non sembra in grado di gestire da solo al momento.

Per il tecnico emiliano, che comunque non molla e com’è giusto che sia continua a lottare per difendere le sue idee, sarà fondamentale fare risultato questa sera.

Un’eventuale sconfitta contro il Newcastle, che significherebbe estromissione dalle coppe europee, sarebbe forse troppo pesante da digerire per Cardinale. A quel punto, il proprietario del Milan potrebbe anche decidere di esonerare l’attuale allenatore.

A confermarlo è anche Tuttosport, secondo cui la panchina di Pioli potrebbe essere davvero messa in discussione già da questa sera in caso di sconfitta contro le Magpies. Una serata, quella che ci apprestiamo a vivere, a dir poco decisiva in casa Milan. Sarà il campo, come al solito, a far da giudice.