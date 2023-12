“L’hanno preso!”: Milan, affare fatto ed annuncio in queste ore

Ora è fatta per il Milan. I rossoneri hanno preso il loro primo colpo per gennaio, anche se le piste del Diavolo restano calde.

Il Milan continua a vivere un momento difficilissimo. La sconfitta di Bergamo ha nuovamente allontanato i rossoneri dalla vetta della Serie A, dove viaggiano quasi a braccetto Inter e Juventus. Oltre al danno la beffa, siccome per il Diavolo ci sarebbe stato un po’ di spazio per provare a rientrare prima del mercato di gennaio, considerando gli scontri diretti di Madama e Biscione. Tuttavia la sconfitta di Bergamo, arrivata per mano di Muriel all’ultimo istante, ha messo il Milan all’angolo. Infatti ora serve un vero e proprio miracolo, sia in Serie A che in Champions League.

Tuttavia i risultati fin qui mediocri del Diavolo non hanno fermato la voglia di mercato per la dirigenza rossonera. Infatti, con l’avvicinarsi della finestra invernale, il Milan si sta muovendo in anticipo per chiudere diversi colpi. Uno di questi risulta già virtualmente chiuso, come raccontato da TMW. I rossoneri hanno chiuso per Popovic, attaccante serbo classe 2006. Il giocatore del Partizan di Belgrado arriverà già nella finestra di gennaio e si aggregherà alla Primavera. Dopodiché il serbo inizierà ad entrare gradualmente in Prima Squadra. Tuttavia non è finita qui, perché il Milan si sta muovendo concretamente su altri due fronti di calciomercato.

Milan, i movimenti a gennaio

È chiaro che il Milan abbia bisogno di rinforzi a gennaio, in particolare considerando la situazione infortuni che ha colpito i rossoneri. Per questo motivo la dirigenza del Diavolo si sta muovendo per cercare un difensore ed un attaccante, due ruoli in cui il Milan ha bisogno di forze fresche. In particolare, sempre secondo TMW, i rossoneri sono molto vicini a chiudere per Juan Miranda, terzino del Betis.

Il giocatore è già bloccato dal Milan, siccome a giugno andrà in scadenza. Tuttavia la dirigenza del Diavolo farà un tentativo per portarlo a Milano già a gennaio. Inoltre ci sono altre due situazione da monitorare: quella dell’attaccante e quella di Krunic. Infatti, nonostante Jovic si sia sbloccato, è chiaro che serva qualcosa di diverso per dare un po’ di respiro ad Olivier Giroud. Infatti il sogno del mercato rossonero resta quello di David, attaccante canadese del Nizza.

Il bomber però ha un prezzo molto alto, che oscilla tra i 40 ed i 50 milioni di euro: per questo motivo il colpo è difficile. Tuttavia il Milan può pensarci, magari dopo una cessione importante. Inoltre Rade Krunic potrebbe sempre partire con la giusta offerta, soprattutto ora che è tornato Bennacer. Con 15 milioni in tasca non sarebbe poi impossibile pensare a David.