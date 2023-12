Loftus-Cheek: “Come una sconfitta”, poi sullo Scudetto

Il Milan di Stefano Pioli fatica all’Arechi: contro la Salernitana, i rossoneri non trovano i tre punti.

Colpo di scena in quel di Salerno, con la squadra allenata dall’ex attaccante rossonero Pippo Inzaghi che riesce a frenare il Milan: a inizio secondo tempo, la Salernitana ribalta lo svantaggio iniziale. La squadra di Stefano Pioli, dopo il vantaggio iniziale siglato da Tomori, ha subito prima il pareggio e poi il gol del 2 a 1, siglato dall’ex nerazzurro Antonio Candreva. La squadra rossonera sembra essere ormai vinta, ma i ragazzi di Pioli ci provano in tutti i modi per provare a trovare il pareggio, che arriva al 90′ grazie al gol di Jovic.

Salernitana-Milan, le parole di Loftus-Cheek a fine partita

Dopo il triplice fischio dell’arbitro Doveri, ai microfoni di DAZN è intervenuto il centrocampista rossonero Loftus-Cheek, arrivato quest’estate dal Chelsea. Queste le sue parole sulla partita e sul momento del Milan:

Non siamo per niente soddisfatti: siamo molto delusi perché volevamo tanto la vittoria. Non era semplice giocare fuori casa, davanti a questo pubblico. Purtroppo c’è tanta delusione perché volevamo i tre punti, anche per i tifosi che ci hanno seguito fino a qui. È davvero difficile da spiegare questa situazione: l’unica cosa da fare è lavorare sodo; domani parleremo, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare giorno dopo giorno.

Poi la domanda sullo Scudetto, dopo che Inter e Juventus possono allungare ulteriormente: