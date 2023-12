Milan, 100 milioni in fumo! TUTTE le cifre dopo il flop in Champions

L’eliminazione dalla Champions complica le cose in casa Milan, con le casse rossonere che ora perdono delle cifre enormi

Le sensazioni dei tifosi rossoneri all’indomani della gara giocata contro il Newcastle sono piuttosto contrastanti, dato che da un lato c’è la grande prova di orgoglio della squadra di Pioli, ma dall’altro c’è anche la cocente eliminazione dalla Champions League. Intendiamoci, non che fosse una passeggiata accedere agli ottavi e questo lo si era appreso sin dal momento in cui erano stati resi noti i raggruppamenti, con Newcastle, Borussia Dortmund e PSG che certamente non hanno bisogno di presentazioni.

L’amaro in bocca però rimane per come sono state perse alcune di queste partite, che se sulla carta sembrano piuttosto insormontabili, quello che ha poi rivelato il campo è stato totalmente differente, con i rossoneri che hanno gettato via diverse occasioni per fare punti pesanti e non doversi arrivare a giocare tutto all’ultima giornata. Va poi considerato il momento che ha vissuto il club, dato che nell’ultimo mese e mezzo aveva inanellato una serie negativa di risultati, originati dalla sconfitta contro la Juve, fino a quella dell’ultimo turno contro l’Atalanta. In mezzo, la sconfitta contro l’Udinese e i due pareggi con Napoli e Lecce.

Milan, l’uscita dalla Champions ‘costa’ 100 milioni: i dettagli

Le uniche due vittorie sono arrivate solamente contro Fiorentina e Frosinone, dopodiché, il Milan ha raccolto solamente risultati pesanti e negativi. Risultati che graveranno sicuramente anche sulle finanze del club, che a causa dell’eliminazione dalla Champions League perderà cifre cospicue che, avrebbero potuto fare molto comodo per affrontare le prossime sessioni di mercato. Soprattutto se prendiamo in considerazioni i 130 milioni di euro investiti dai rossoneri, che hanno si dato un volto nuovo alla squadra, ma che allo stesso tempo hanno giovato parecchio sulle casse della società.

C’è però un dato allarmante che in queste ore sta generando preoccupazione in tutto l’ambiente milanista, dato che il fatturato europeo della scorsa stagione si era fermato intorno ai 127 milioni, al contrario di quella in corsa, che si arresterà inesorabilmente a quota 60. Inoltre, questo costringerà i rossoneri a restare fuori anche dal prossimo Mondiale per Club, che avrebbe garantito altri 50 milioni di euro e che, invece, andranno a finire nelle casse di un altro club. Conti alla mano, dunque, il Milan andrà incontro ad una perdita di circa 100 milioni di euro, con la conquista dell’Europa League che a questo punto diventerebbe quasi imperativa.