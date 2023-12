Milan, attaccante a sorpresa: è sfida alla Juve per il big

La dirigenza rossonera ha già chiaro quale attaccante vorrebbe regalare a Stefano Pioli per rinforzare la rosa, ma occhio alla Juventus.

La dirigenza rossonera è pienamente consapevole che sarà importantissimo intervenire sul mercato invernale per riuscire a dare a Pioli quei rinforzi che per il momento sembrano mancare, avere alternative in rosa è sicuramente uno degli obiettivi di gennaio. Sicuramente bisognerà intervenire per dare una svolta al reparto offensivo, nelle scorse partite senza Leao e Giroud si è sentita la mancanza di una sicurezza lì davanti, ma gli infortuni e gli imprevisti capitano e Pioli deve essere nelle condizioni di poter scegliere. Tra i nomi che compaiono nella lista di Moncada e Furlani c’è anche un profilo che viene direttamente dalla Bundesliga, è che non è la prima volta che si sente in Serie A.

Si tratta di Timo Werner, attaccante classe 1996 del Lipsia e della nazionale tedesca. L’inizio della carriera di Werner sembra promettere grandi premesse, poi negli ultimi anni il giocatore ha sofferto di tanti momenti difficili ma anche positivi. Adesso il 27enne è decisamente in un momento non facile e vorrebbe cercare una nuova strada che gli permetta di riscattarsi e tornare il Werner di sempre. L’attaccante ha fatto ritorno al Lipsia lo scorso anno, dopo la piccola parentesi al Chelsea, che è andata male. In questa prima parte di stagione il giocatore al momento conta 13 presenze ma solo in quattro è partito come titolare, con due gol e un solo assist.

Milan-Juve è lotta per Werner del Lipsia

Werner potrebbe lasciare il club tedesco a gennaio in cerca di più spazio. A confermare ciò sono alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Spagna, che sono state riportate dal portale specializzato Todofichajes.com.

Il giocatore per ritrovare se stesso avrebbe bisogno di cambiare aria, in modo da ritrovare quello stimolo ormai perso. Inoltre l’obiettivo del ragazzo è anche quello di fare bene per mettersi in mostra e guadagnarsi un posto in Nazionale soprattutto in vista dei prossimi Europei.

Il Milan non è l’unica squadra interessata al giocatore, anche la Juventus sta indirizzando il suo mercato invernale per cercare di trovare un rinforzo in attacco e Giuntoli starebbe pensando proprio a Werner. Il giocatore potrebbe arrivare soltanto nel caso in cui il Lipsia dovesse aprire alla cessione in prestito del cartellino. I rossoneri però sono interessati al giocatore già da quest’estate infatti è un nome che a Milanello si è già sentito però la trattativa non è andata a buon fine a causa delle richieste troppe alte da parte del club tedesco e chissà che adesso non si riesca a raggiungere l’obiettivo.