Milan, caos infortuni: il club adesso è preoccupato, il motivo

Ennesimo infortunio manifestatosi nell’ultima di campionato contro il Monza: il Milan adesso è preoccupato per un motivo.

Il Milan torna alla vittoria in campionato con un 3-0 netto sul Monza. A San Siro non c’è partita con i rossoneri che governano dal primo minuto il gioco e mettono da subito il risultato in cassaforte per poi chiudere i giochi nel secondo tempo.

La partita, però, non è andata come Pioli sperasse, complici i diversi infortuni e gli stop che si sono venuti a creare anche durante la sedicesima giornata di Serie A. Non ultimi Musah, Pobega e Okafor. Se l’americano ha dato forfait prima del fischio d’inizio, dando l’occasione al tecnico di virare su un cambio pre-partita, non è stato possibile per il centrocampista italiano e per l’attaccante svizzero

Pobega, infatti, ha lasciato il campo appena dopo 24 minuti di gioco: il giocatore si è accasciato per terra con una smorfia di dolore chiedendo immediatamente il cambio, resosi conto del grave problema muscolare avvertito.

Un infortunio che ha sorpreso tutti per la tempestività e ha messo in difficoltà Pioli che ha dovuto inserire immediatamente un’alternativa: così fuori Pobega e dentro Simic. Il difensore all’esordio con la prima squadra vive una partita da sogno.

Neanche 20 minuti e trova la prima rete con il Milan: esplode la gioia di tutti i giocatori, anche da quelli della panchina, che corrono ad abbracciare il ragazzo, e dei tifosi che si vedono rincuorati dopo le brutte notizie degli infortuni.

Milan preoccupato dopo l’ennesimo infortunio

A dare il colpo finale l’uscita anticipata anche di Okafor, anche lui in gol, ma subito dopo costretto al cambio per un fastidio. muscolare. Brutte notizie che, però, sembrano ugualmente allarmare la società. Con Musah e Pobega si arriva a 29 stop stagionali, un numero decisamente alto che preoccupa tutto lo staff e la dirigenza. Ad analizzare la questione anche l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport che pone dubbi sulla preparazione atletica del Milan e su una questione che potrebbe influire fortemente sul percorso dei rossoneri nella stagione.

Al di là dei risultati il Milan sta fronteggiando tante assenze e in vista dei tre impegni che avrà fino a fine stagione potrebbe essere una preoccupazione reale. I rossoneri, infatti, oltre al campionato giocheranno in Europa League e in Coppa Italia.

Per questo motivo sarà necessario trovare il prima possibile una soluzione che possa quantomeno migliorare la situazione della squadra e che limiti gli infortuni almeno fino a fine stagione dove verrà poi riprogrammata una preparazione certamente diversa.