Milan, Capello spiazza tutti su Pioli: spunta anche la frecciata ad Ibra

Il futuro di mister Stefano Pioli sulla panchina del Milan è appeso ad un filo sottilissimo. L’ex Capello spiazza tutti con le sue dichiarazioni.

C’è un argomento che continua ad essere al centro del mondo Milan, si tratta del futuro sulla panchina rossonera di mister Stefano Pioli. Il tecnico ex Lazio vive un momento a dir poco complicato, e le prossime gare di campionato potrebbero determinare il suo cammino alla guida del club rossonero. L’allenatore paga una prima parte di stagione alquanto turbolenta, segnata sopratutto dai molteplici infortuni. Il futuro di mister Pioli al timone del club di Milano è sul filo del rasoio, con la dirigenza che ha già iniziato a guardarsi intorno nel caso in cui arrivasse il tracollo definitivo.

Nonostante il momento critico della gestione Pioli al Milan, l’ex storico allenatore dei rossoneri, Fabio Capello, ha cercato di spezzare una lancia a favore dell’attuale tecnico, dichiarando fermamente che l’esonero potrebbe non essere la soluzione giusta. Il vecchio mister del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, toccando diversi temi. Fabio Capello ha parlato delle diverse problematiche di casa Milan, mandando una frecciatina al nuovo dirigente rossonero, Zlatan Ibrahimovic.

Capello spiazza tutti con le sue dichiarazioni

L’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, ha espresso diverse opinioni sul momento attuale della squadra rossonera, sottolineando alcune criticità e suggerendo possibili soluzioni per venire fuori da un periodo critico. Il vecchio tecnico rossonero è stato chiaro sul futuro di Pioli: “Ora non ha senso cambiare allenatore, ma Pioli deve trovare delle soluzioni”.

Capello ha enfatizzato la necessità di un cambiamento nelle strategie degli acquisti. L’ex allenatore ha anche respinto l’uso eccessivo degli algoritmi, suggerendo una revisione dell’approccio aziendalista adottato nel recente mercato. Riguardo a Pioli, Capello ha sottolineato la necessità di trovare soluzioni immediate alle problematiche in diversi settori del campo: “Continuare sulla stessa linea non va bene. Bisogna capire dove agire: difesa, centrocampo, attacco”.

“Quello che è adesso non si capisce, ma il centrocampo è il motore della squadra. Agirei lì, anche se con tante assenze non è semplice”, ha ancora detto Capello, di fatto dando una sorta di alibi a quello che sta succedendo in casa rossonera. Inoltre, Capello ha sottolineato che, nonostante la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, il Milan ha ancora molte opportunità in gioco e deve affrontare la situazione con razionalità, evitando di farsi travolgere dal momento sfavorevole.

Capello, poi, ha anche puntato il dito sull’attuale posizione di Ibrahimovic in casa Milan: “E’ stato un campione ed è una persona intelligente. Il problema è che dal comunicato scritto in politichese non si capisce che ruolo abbia. Un ruolo tecnico? Il rischio è che vada a intaccare la leadership di Pioli”, le sue dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.