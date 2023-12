Milan, dubbi di Seedorf su Ibrahimovic: “Non si sa”

Clarence Seedorf, leggenda del Milan, ha parlato del ritorno di Ibrahimovic a Milanello dopo l’uscita dalla Champions League.

Nella notte europea di ieri il Milan ha subito una dura doccia fredda. La serata di St. James Park ha regalato ai rossoneri la vittoria, relegandola però in Europa League. È chiaro che il cammino europeo del Diavolo sia stato complicato nelle giornate precedenti, soprattutto nella sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund.

In particolare i rossoneri si sono mostrati poco squadra in questo avvio di stagione, specialmente nei momenti importanti della stagione. Tuttavia c’è ancora spazio per rientrare in corsa per le posizioni che contano della classifica e per provare a centrare un buon cammino in Europa League.

È chiaro che sarà complicato, soprattutto tenare di rimontare in campionato. Però il Milan sta provando a rinnovarsi, anche dando uno sguardo al futuro. In particolare l’operazione che ha portato Ibrahimovic nuovamente a Milanello lo svedese potrebbe rientrare in quell’ottica di costruzione di una squadra più compatta.

Infatti è questo il maggior problema che il Diavolo ha mostrato in questo avvio di stagione, al di là di infortuni e indecisioni tattiche. Inoltre un altro grande ex, Clarence Seedorf, ha parlato proprio del ritorno di Ibrahimovic al Milan, ritorno che ha fatto impazzire i tifosi.

Milan, Seedorf sul ritorno di Ibrahimovic

È chiaro che il Milan non possa essere contento del proprio avvio di stagione. L’uscita dalla Champions League ed il distacco dalla vetta in Serie A sono un problema serio. Problema che il rientro di Ibrahimovic potrebbe provare a limare, per lo meno dal lato dell’atteggiamento della squadra. Seedorf ha detto ai microfoni di Prime Video: “Le informazioni che abbiamo mi sembrano tutte cose che non possiamo confermare. Non si sa esattamente quale sarà il ruolo. Pioli è stato diplomatico”. Così Seedorf sul ritorno di Ibrahimovic e sulle parole di Pioli dopo la vittoria sul Newcastle.

Dopodiché Seedorf ha continuato a parlare del rientro di Ibrahimovic in rossonero: “È vero, Zlatan è intelligente. Ognuno dovrà essere bravo a trovare il suo posto. Non sono io che devo essere convinto, devono essere loro. Hanno trovato questo accordo, Ibrahimovic ha chiuso velocemente dopo il ritiro. Ora inizia questa avventura nel ruolo nuovo e spero che possa andare al meglio”.

Diplomatico Pioli e diplomatico anche Seedorf, che non si è sbilanciato. È chiaro che ci voglia pazienza per la formazione dell’ex campione svedese. Tuttavia la sensazione che possa dare qualcosa in più ai rossoneri è viva e vegeta. Ora sta al Milan valorizzare la posizione e lo spessore di un personaggio come Zlatan Ibrahimovic.