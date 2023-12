Milan, ecco il bomber per Pioli: ritorno a sorpresa

Un ritorno a sorpresa potrebbe verificarsi in casa Milan con i rossoneri che regalerebbero così il bomber a Stefano Pioli

Il Milan è tornata al successo in Serie A e l’ha fatto nel migliore dei mondi, vincendo con un netto 3-0. Nulla da fare dunque per il Monza che non ha retto il ritmo indemoniato dei rossoneri risultati troppo dominanti.

Prestazione superlativa dell’intera rosa che sembrava aver ritrovato quello smalto e quella lucentezza che si era smarrita nelle ultime settimane a cause degli infortunati.

Fascia sinistra che è ritornata ad essere superiore, infiammando il pubblico di San Siro a suon di sgroppate sia con Theo Hernandez che con Rafa Leao. Il portoghese è tornato in campo dal 1′ minuto anche in campionato dopo il lungo stop che l’ha tenuto fuori oltre un mese.

Discorso diverso per il numero 19 che ha potuto ritrovare il suo ruolo naturale, grazie al ritorno di Kjaer. Il francese infatti era stato adattato come centrale della difesa, perdendo però quello che è il suo reale punto di forza.

Calciomercato Milan: ritorno a sorpresa per Pioli

Reijnders, Simic ed Okafor gli autori del successo rossonero. Tre reti differenti, ognuna da un significato diverse. Gol d’antonomasia quello firmato dall’olandese che ha trovato il suo primo centro al San Siro dopo aver slalomeggiato tra la difesa avversaria.

Raddoppio arrivato dall’esordiente Simic, subentrato a gara in corso dopo l’infortunio di Pobega. A chiudere l’incontro è stato Okafor, anch’egli al ritorno in campo dopo l’infortunio. Non c’è tregua per lo svizzero che però ha dovuto subito dopo il go abbandonare il campo per l’ennesimo problema muscolare.

Dunque ennesima problematiche per Pioli che ha dovuto ingegnarsi trovando varie soluzioni in questo periodo che hanno attanagliato il club con i troppi infortuni.

Per questo la società si sta mobilitando affinché possa intervenire nel calciomercato di riparazione che si aprirà a gennaio. Mercato in cui però a volte diventa difficile intervenire, sia per il troppo poco tempo che si ha a disposizione, sia per la concorrenza delle rivali.

Tra gli obiettivi della dirigenza c’è sicuramente quella di trovare un centravanti, qualcuno in grado di rimpiazzare o sostituire Giroud. Ruolo che non sempre è stato ricoperto al meglio dal Jovic.

Per questo, secondo quanto riportato da Paolo Paganini a Rai Sport, in casa rossonera è stata presa in considerazione la possibilità di riportare Lorenzo Colombo a Milanello.

Il centravanti, attualmente in forza al Monza, si è destreggiato egregiamente in campionato con ottime prestazioni e tre reti sin qui all’attivo.