Milan, i guai non finiscono mai: infortunio Musah, arrivano brutte notizie

In casa Milan stagione disastrosa, finora, per quel che riguarda gli infortuni. Tantissime le defezioni da inizio anno, quasi tutte per problemi muscolari. L’ultimo stop ha coinvolto Musah: per il centrocampista arrivano brutte notizie

Il Milan fra circa un’ora, alle ore 18.00, scenderà in campo a San Siro per affrontare il Sassuolo in un match a dir poco importante in vista del prosieguo del cammino in campionato. Dopo il brutto pareggio a Salerno contro gli uomini di Pippo Inzaghi, il Diavolo deve subito tornare a conquistare i tre punti se vuole evitare il sorpasso del Bologna al terzo posto e di far avvicinare ancora di più le altre dirette concorrenti.

La corsa alla Champions League quest’anno è più che mai agguerrita: i rossoneri dovranno fare del loro meglio per conquistare un posto tra le prime 4 in classifica. Di certo tutto risulterebbe più semplice nel caso in cui gli infortuni diminuissero: finora è stata una vera e propria strage in casa Milan, con più di 20 infortuni muscolari.

Una sequenza che, ad essere onesti, non si può attribuire soltanto alla sfortuna: di certo qualcosa si è sbagliato, sia in fase di preparazione che per quel che riguarda la gestione in corso d’opera.

L’ultima brutta notizia arriva da Musah: il centrocampista americano starà fuori ancora per un po’.

Milan, infortunio Musah: i tempi di recupero del calciatore americano

Il Milan continua a perdere pezzi per strada. L’ultimo in ordine di tempo è stato Luka Jovic, che qualche ora dopo il gol segnato contro la Salernitana si è fermato per una botta alla caviglia: problema che, per fortuna, non gli ha impedito di essere a disposizione per la partita contro il Sassuolo in programma oggi alle ore 18.

Chi non ci sarà, invece, è Yunus Musah. Il centrocampista americano, arrivato a Milano in estate dopo la trattativa con il Valencia, lavora ancora a parte dopo il problema muscolare che lo ha colpito.

Secondo quanto riporta Tuttosport, lo statunitense è clinicamente guarito ma sta continuando la fase di riatletizzazione. Per questo, salterà molto probabilmente anche il match di martedì prossimo contro il Cagliari, valido per l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia.

Un problema non di poco conto per Pioli, che già deve far fronte a diversi guai.

Il programma di recupero di Musah potrebbe subire un’accelerazione nel caso in cui Bennacer non dovesse rimanere a Milano per partire in vista della Coppa d’Africa.