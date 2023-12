Milan, l’annuncio dell’agente cambia tutto: il ritorno ora è possibile

L’annuncio dell’agente spiazza tutti, rivelazione a sorpresa e apertura al Milan. Il ritorno in Italia è possibile.

In casa Milan continua a far riflettere la situazione infortuni. Non sembrano trovare pace i tifosi rossoneri in questo inizio di stagione, visti i risultati ottenuti finora e le tante difficoltà incontrate a causa degli infortuni per i calciatori più importanti della rosa. Diversi problemi muscolari hanno costretto i giocatori ad un lungo stop e la squadra a disposizione di mister Stefano Pioli si è letteralmente dimezzata.

Negli ultimi giorni sembra essere rientrata qualche emergenza, ma la difesa preoccupa e non poco. Contro l’Atalanta è stato riproposto al centro Theo Hernandez, viste le assenze di Kalulu, Kjaer, Thiaw e Pellegrino. Inoltre, in attesa del rientro in campo ci sono anche Rafael Leao e Noah Okafor, che stanno costringendo Stefano Pioli a far giocare titolari Chukwueze e Pulisic, con il secondo in veste di esterno sinistro.

Il Milan è in evidente difficoltà in una delle fasi cruciali della stagione, dove un solo risultato negativo può costarti molto. Il caso perfetto è la Champions League, che andrà in scena mercoledì a Londra nell’ultima giornata del girone tra Newcastle e Milan. Entrambe le squadre vogliono provare a fare risultato per assicurarsi almeno un posto in Europa League, ma se il Paris Saint-Germain dovesse anche solo pareggiare con il Borussia Dortmund, allora i rossoneri saranno ufficialmente eliminati.

Gabbia-Milan, possibile ritorno in rossonero? L’agente fa chiarezza

La qualificazione agli ottavi è un obiettivo da sempre importante per la dirigenza, vista la storia del club rossonero in una competizione prestigiosa come la Champions. Non passare alla prossima fase comporterebbe un danno economico e la panchina di mister Stefano Pioli sarebbe veramente a rischio. Al momento non sembrano esserci state riflessioni consistenti su un suo possibile esonero, ma la corsa ai primi 4 posti non è sicura con questi risultati altalenanti e c’è bisogno di un cambio di rotta.

Il club rossonero intende intervenire sul mercato a gennaio, per far fronte all’emergenza in difesa. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile ritorno di Matteo Gabbia. L’agente del difensore italiano, Tullio Tinti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. “Gabbia sta facendo benissimo al Villareal, credo che il club spagnolo lo tenga molto volentieri. Parlerò con lui ma non lo voglio disturbare su cose ben chiare”, le parole del procuratore.

Poi l’analisi sul momento del suo assistito prosegue: “In estate voleva giocare con continuità, il Milan l’ha capito e tutelato. Se il Milan dovesse avere davvero bisogno ce lo dirà e il ragazzo ci penserà in maniera seria e senza interesse personale, ha la maglia del Milan cucita addosso”, le parole di Tinti.

L’ex difensore rossonero ha totalizzato 12 presenze con la maglia del Villareal tra campionato e coppa, ma se la dirigenza rossonera dovesse richiamarlo è probabile che il cuore gli direbbe di tornare a Milano. L’agente ha predicato calma, ma le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive.