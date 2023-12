Milan, Leao da brividi: “La sala trofei mi motiva”, poi l’aneddoto sullo Scudetto

“La sala trofei mi motiva”, Rafael Leao da brividi sul Milan. Arriva anche l’aneddoto sullo Scudetto vinto.

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Milan, visti alcuni punti persi in campionato. La classifica di Serie A vede il club rossonero momentaneamente al terzo posto, a 7 punti di distanza dalla Juventus, attualmente seconda in classifica a -4 dall’Inter.

La qualificazione alla prossima Champions League sembra decisamente alla portata, ma ci sono diversi club agguerriti e obbligati a raggiungere una delle prime 4 posizioni, come Napoli, Atalanta e Roma. Inoltre, Bologna e Fiorentina si sono rivelate due squadre rivelazione del campionato e stanno stupendo tutti i tifosi.

Leao senza dubbi: “Milano grande città”, poi la rivelazione sul padre

Rafael Leao ha raccontato l’esperienza vissuta finora nella città di Milano. L’attaccante portoghese ha raccontato le emozioni e le sensazioni che si provano a giocare in un club prestigioso e storico come il Milan. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione, dell’intervista fatta ai microfoni della Lega Serie A e disponibile su YouTube:

“Milano è una bella città per il clima e per il cibo. Vivere all’estero ti insegna molte cose e rimanere nella propria zona comfort non ti fa crescere. Da piccolo vivevo con mio padre e lui farebbe qualsiasi cosa per me, mi diceva che un giorno sarebbe arrivato il mio momento, il calcio per me è tutto”.

L’ex attaccante del Lille ha ricordato il momento della vittoria dello scudetto, che lo ha visto scendere in Piazza Duomo, luogo che non dimenticherà mai per la grande folla di tifosi. “Voglio rivivere questo momento il prima possibile”, Leao ha le idee chiare sul futuro in rossonero.

Le ultime dichiarazioni fatte riguardano lo Stadio San Siro, considerato il responsabile di emozioni positive e grande carica quando si gioca in casa. “I tifosi sono fantastici, ne abbiamo bisogno. La sala trofei mi motiva”. Rafael Leao da brividi ha raccontato tutto il suo amore per il Milan e la volontà di fare bene in futuro.