Milan-Leao, il portoghese risponde alle critiche: il gesto spiazza tutti

Rafael Leao ha risposto alle critiche dei tifosi del Milan, arrivate contro il Sassuolo. Il messaggio non lascia dubbi.

Non è un momento facile per il Milan. È vero che i rossoneri sono terzi in classifica in piena zona Champions League, però le premesse ad inizio anno erano ben altre e l’eliminazione ai gironi di Champions ha finito per mettere il dito nella piaga.

Ad inizio stagione in tanti dicevano che il Milan fosse Leao dipendente, poi che il problema fosse l’assenza di un vice Giroud. Dopodiché gli infortuni hanno dimezzato le rotazioni rossonere, scavando quel solco che ha portato il Diavolo lontano da Inter e Juventus. Un solco espresso dalla mancanza di continuità della rosa di Pioli, che fa veramente fatica a trovare due partite di livello consecutive.

Per questo motivo le critiche verso il Milan hanno toccato chiunque: da Pioli ai giocatori, passando per la dirigenza e lo staff. Nemmeno Rafael Leao, beniamino dei tifosi rossoneri e punta di diamante del Diavolo, è stato risparmiato. Infatti il talento portoghese è andato diverse volte in stagione incontro ai fischi dei tifosi, che però non l’hanno scombussolato. In particolare la critica è arrivata nel momento del cambio, nella vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. Critiche e fischi piovuti per la stagione sottotono del portoghese: solo 3 gol in stagione e diversi passi indietro.

Leao, la risposta alle critiche

Non è un segreto che Rafael Leao non stia trovando la miglior stagione della sua carriera. Lo dimostrano i numeri del portoghese in stagione, numeri che hanno portato a diverse critiche. In particolare contro il Sassuolo quando, al momento del cambio, San Siro non ha risparmiato diversi fischi al suo ultimo beniamino. È chiaro che quando qualcosa non va per il verso giusto lo stadio manifesta la propria frustrazione in questo modo. Tuttavia a Leao non è andata giù la critica ed ha risposto dal canto suo tramite i profili social.

Leao ha mandato un chiaro messaggio a chi l’ha fischiato: “Le critiche mi caricano. Continuate a parlare, io rispondo sul campo”. Così Leao dopo i fischi di San Siro. Fischi che vanno a riprendere il momento difficile della stagione del Milan, non perché sia sul baratro, ma perché alla ricerca di un’identità persa dopo lo Scudetto. Tuttavia Leao ha lasciato aperto lo scenario futuro ad un miglioramento, scrivendo: “Grazie 2023. E 2024 stiamo arrivando per fare di più”. Il tutto chiuso da due cuori rossoneri, simboleggiando la sua vicinanza al Diavolo. Un Diavolo che deve fare dei passi avanti nel 2024, dando un maggiore senso di continuità al proprio lavoro.