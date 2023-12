Milan-Monza, le formazioni ufficiali: la scelta a sorpresa di Pioli per il centrocampo

Sono ufficiali le formazioni di Milan e Monza, Pioli ha sciolto il nodo a centrocampo e sorprende tutti con la sua scelta.

Manca pochissimo alla sfida valida per la sedicesima giornata di campionato tra Milan e Monza. I rossoneri ospiteranno i biancorossi a San Siro per l’anticipo della domenica e scenderanno in campo alle 12.30.

La scelta a sorpresa di Pioli per il centrocampo

Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione optando in difesa per il ritorno di Kjaer e lasciando Simic in panchina, mentre a centrocampo sceglie Pobega e non Bennacer. In attacco il tridente titolare Pulisic, Giroud, Leao con il ritorno in campionato del portoghese che manca ormai dalla partita contro il Lecce dello scorso 11 novembre.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Monza:

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

A disposizione: Nava, Mirante, Sanchez, Simic, Bartesaghi, Bennacer, Adli, Chukwueze, Krunic, Jovic, Okafor, Romero.

All. Pioli.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Carboni A.; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Carboni F., Bettella, Birindelli, Cittadini, Pepin, Carboni V., Bondo, Zignato, Maric, Ciurria.

All. Palladino.