Milan-Monza, Pioli ha deciso: non accadeva da tempo

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha deciso su chi puntare per la sfida con il Monza. Il giocatore era out da mesi.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League il Milan deve concentrarsi sulla Serie A, prima di intraprendere il cammino in Europa League. La vittoria di St. James Park contro il Newcastle ha regalato una serata agrodolce ai rossoneri, che hanno strappato i tre punti, ma non il passaggio agli ottavi di Champions.

Tornando alla Serie A domani il Milan se la vedrà con il Monza, in quello che può essere considerato come un derby quasi in famiglia visto Galliani e l’ex compianto presidente Silvio Berlusconi. Tuttavia la sfida non è da sottovalutare per il Diavolo, con la squadra di Palladino che proverà a stupire ancora.

In particolare c’è da aggiungere che i rossoneri possono sfruttare questo turno di campionato per cercare di risalire la china in classifica. Infatti la Juventus è già stata stoppata dal Genoa a Marassi, mentre l’Inter se la vedrà all’Olimpico contro la Lazio. Proprio l’ex squadra di Simone Inzaghi ha messo più volte i nerazzurri in difficoltà negli ultimi anni ed ora vuole riprovarci per riprendersi in campionato. Ovviamente c’è da considerare come il Milan debba far fronte all’ennesima emergenza infortuni, soprattutto nel proprio reparto difensivo. Così Pioli ha deciso di rispolverare uno dei senatori rossoneri per la sfida contro il Monza.

Milan-Monza, rientra Kjaer

La notizia è maturata in giornata, con il Milan che ha svolto l’ultima seduta prima della partita contro il Monza, in programma domani alle 12:30 a San Siro. Proprio per questa evenienza Stefano Pioli ha deciso di far fronte all’emergenza infortuni facendo partire titolare Simon Kjaer contro i brianzoli.

Infatti il centrale danese ha recuperato dal suo problema e domani, salvo sorprese, partirà dal primo minuto. Il recupero del difensore è decisamente fondamentale in questo momento della stagione, considerando come ci sia da recuperare terreno in Serie A. Leadership ed esperienza a disposizione del Diavolo.

È chiaro che Pioli preferisca un rientrante Kjaer – ovviamente non al 100% – piuttosto che rischiare un giovane della primavera come Simic. Così il danese tornerà a giocare una partita con la maglia rossonera dopo essere stato out per 50 giorni. Infatti Kjaer ha saltato nove partite consecutive, di cui sei di Serie A e tre di Champions League.

È chiaro che il centrale sia ormai finito fuori dalle rotazioni principali di Pioli, ma il suo aiuto sarebbe stato fondamentale in quest’ultimo mese. Ora però il problema muscolare del danese è alle spalle e Pioli può ritrovare almeno un po’ di solidità difensiva, senza doversi inventare nulla di incredibile in questa fine di 2023.