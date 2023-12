“Milan o Inter”: parla l’agente, assist per il colpo in Serie A

È tempo di calciomercato e tutte le squadre cercano l’occasione per rinforzarsi. Su tutte in prima fila Milan e Inter ancora in contesa

L’emergenza infortuni è stato il tallone d’Achille di questa prima metà della stagione del Milan di Stefano Pioli.

Il diavolo infatti ha più volte dovuto risalire dalle ceneri, vicine più volte a polverizzare il cammino rossonero.

Una serie infinita di nomi hanno riempito la lista e l’infermiera di via Aldo Rossi. Il reparto più in crisi, messo più volte alle strette è sicuramente quello difensivo. Spesso infatti il tecnico parmense ha dovuto reinventarsi moduli e posizioni, snaturando quello che è il suo classico scacchiere tecnico-tattico.

Il caso più eclatante è stato quello di veder schierato Theo Hernandez come difensore centrale, a significato di quanto possa esser difficoltoso questo momento.

Calciomercato Milan: anche l’Inter sull’obiettivo rossonero

Furlani e Moncada si sono già mobilitati per cercare di far fronte a questa problematica, bloccando Matteo Gabbia, prestato la scorsa estate al Villarreal. Il classe ’99 infatti potrebbe tornare prematuramente dall’esperienza al sottomarino giallo, proprio per sopperire a questo momento di difficoltà rossonero.

Il duo dirigenziale del Milan però avrebbe messo nel mirino anche un altro giovane della nostra Serie A che sta spiccando in questo campionato.

Radu Dragusin è il nome che fa gola, ai tanti club. Dell’ottima stagione genoana c’è parecchio merito dell’ex difensore della Juventus. Già due reti siglate da parte del classe 2002, l’ultima quella di ieri sera contro la capolista Inter, che è stata fermata dall’inseguimento al titolo di campioni d’inverno.

Un gol importantissimo che è valso un punto d’oro, difficile da immaginare alla vigilia. Non è un caso infatti che gli stessi nerazzurri avrebbero mostrato un certo interesse verso il profilo del romeno.

A confermare l’ottimo momento di forma è lo stesso agente del giocatore, direttamente ai microfoni di SportItalia, Florin Manea.

“E’ impressionante il suo modo di lavorare e la Juventus in questo è stata importante per la sua crescita, essendosi allenato con campioni del calibro di Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo”.