Milan, record negativo con Pioli in panchina: il dato è inquietante

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è in bilico. Il dato sull’allenatore rossonero è raccapricciante. I tifosi sono in ansia per le prossime gare.

Il mese di dicembre potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del Milan di mister Stefano Pioli. Attualmente a –9 punti dalla capolista Inter, il club rossonero rischia di dire addio anche alla Champions League, oltre ai sogni Scudetto. Dopo il ko di Bergamo contro l’Atalanta, Pioli spera di invertire la tendenza negativa, andando a caccia dell’impresa in Inghilterra. Mercoledì, sarà una partita da dentro o fuori per il Milan. I rossoneri saranno obbligati a vincere in casa del Newcastle United per sperare in una qualificazione agli ottavi. Tuttavia, l’attuale dato sul rendimento di mister Stefano Pioli preoccupa i tifosi rossoneri.

Partenza shock di Pioli: il dato è inquietante

Il Milan ha iniziato la stagione in modo promettente, alimentando le aspettative della tifoseria rossonera. L’entusiasmo, però, è durato poco, a causa di uno inaspettato declino sia fisico che mentale, dovuto ai risultati negativi ma sopratutto agli inaspettati infortuni.

Dopo 15 giornate, il Milan si trova al terzo posto, a –9 punti rispetto alla vetta, confermando una tendenza a dir poco negativa nell’era Pioli. Il calo si riflette anche nel numero di gol segnati, passando da una differenza reti di +18 nella scorsa stagione a +8 in quella attuale. Nella stagione 2020/2021, il Milan era primo dopo 15 giornate, mentre l’anno successivo era secondo a -1 e nel 2022/2023 sempre secondo, ma a -8. Dati che confermano che quello di quest’anno è l’inizio peggiore di mister Stefano Pioli da quando allena il Milan.

A Bergamo, è emersa chiaramente la confusione dei giocatori, disorientati dagli infortuni, dai ritmi intensi e dai continui cambiamenti nelle tattiche di gioco. Nonostante le difficoltà, il Milan ha un leggero vantaggio rispetto al Newcastle. I Magpies hanno subito sconfitte pesanti nei recenti match contro Tottenham ed Everton, segnando poco e subendo molto.

In questa situazione, se il Milan riuscisse a ritrovare la sua forma e ottimizzare al meglio il potenziale di giocatori come il recuperato Leao e Giroud, potrebbe ottenere una vittoria significativa. Le serate europee hanno sempre portato il meglio di Pioli, e mercoledì potrebbe essere l’occasione per il Milan di rilanciarsi, così da scacciare questo nefasto momento.

Pioli si trova in una posizione di estrema difficoltà nel rapporto con i tifosi. Criticato su molti fronti, l’allenatore deve dimostrare di poter guidare la squadra fuori da questa crisi. Il Milan ha poche opzioni di cambiamento, dato la lunga lista di indisponibili. La retroguardia presenta difetti strutturali evidenti, e salvo clamorosi colpi di scena, Pioli dovrà affidarsi ancora alla stessa linea di difesa utilizzata contro l’Atalanta.

Il Milan si trova in una fase critica della stagione, con il rischio di essere eliminato dalla Champions League e di rimanere fuori dalla lotta per lo Scudetto. Il confronto con il Newcastle rappresenta un’opportunità per risollevare le sorti della squadra rossonera e rilanciare la stagione. Pioli dovrà fare affidamento sulle poche risorse a sua disposizione e trovare il modo di superare questa crisi.