Milan-Sassuolo, Camarda scalpita per la convocazione: le ultime

In vista della sfida con il Sassuolo Camarda scalpita per una chance con il Milan: le ultime sulle convocazioni rossonere.

Il Milan si prepara a chiudere il 2023 con l’ultima sfida dell’anno contro il Sassuolo. Per i rossoneri l’emergenza infortuni continua, con Pioli costretto a trovare una soluzione tampone per la difesa visto l’ultimo stop di Tomori.

Probabile che il tecnico opti per una difesa a 4 con Kjaer, unico centrale rimasto della prima squadra, e Simic al suo fianco mentre sugli esterni Theo Hernandez e Calabria. Da valutare anche le condizioni di Musah e Jovic.

Camarda scalpita per la convocazione contro il Sassuolo

A condizionare il serbo la botta alla caviglia ricevuta durante l’ultimo match con la Salernitana, che non gli ha concesso di allenarsi ieri in gruppo. Pioli si riserva la valutazione sull’attaccante soltanto nelle prossime ore.

Come riporta La Gazzetta dello Sport potrebbe essere l’occasione giusta per un’altra convocazione dalla Primavera: il giovane Camarda scalpita e qualora il serbo dovesse dare forfait si farebbe trovare pronto per la convocazione contro i neroverdi.

Il classe 2008, così, avrebbe l’opportunità di partire dalla panchina ma di entrare in corso d’opera dopo l’esordio contro la Fiorentina e la seconda presenza collezionata con il Frosinone, permettendo agli attaccanti titolari di tirare il fiato in vista della partita di Coppa Italia contro il Cagliari.