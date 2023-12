Milan-Sassuolo, Simic o Theo? Pioli ha un favorito

Il Milan si prepara all’insidiosa sfida di campionato contro il Sassuolo. Ancora emergenza in difesa per mister Pioli.

Dopo le feste natalizie, il Milan di mister Stefano Pioli si appresta a riprendere in mano il discorso campionato con lo scopo di dare una svolta ad un momento a dir poco negativo. La formazione rossonera tornerà sotto i riflettori della Serie A domani pomeriggio, in occasione della sfida casalinga contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. La gara, che andrà in scena a San Siro per la 18esima giornata di Serie A, è in programma per le ore 18:00.

Ancora emergenza in difesa per Pioli

Il Milan, tuttora terzo in campionato, si proietta alla sfida interna contro il Sassuolo consapevole di avere molteplici defezioni. Ancora una volta, mister Stefano Pioli è costretto a far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa. Il Milan dovrà fare a meno di Thiaw, Tomori e Kalulu per quanto riguarda la retroguardia.

Mister Stefano Pioli sarà nuovamente obbligato a utilizzare Theo Hernandez nel ruolo di difensore centrale. Il terzino francese, farà coppia con Simon Kjaer, solo panchina per il giovane Jan-Carlo Simic. A completare il quartetto delle retroguardia che difenderà la porta di Maignan, saranno capitan Calabria e Florenzi.

Mentre per quanto riguarda Yunus Musah, secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, salterà quasi certamente la sfida con il Sassuolo. Il centrocampista americano, che anche ieri si è allenato a parte, è alle prese con un affaticamento muscolare. Diversa la situazione per Luka Jovic: Pioli dovrebbe recuperarlo almeno per la panchina. Pochi dubbi, invece, su chi comporrà la mediana rossonera. Pioli si affiderà a Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek.