Milan sempre più in crisi, Leao e Giroud ‘spaventano’ Pioli

I due attaccanti rossoneri spaventano Pioli in vista di quello che sarà il proseguo di stagione, con il Milan che potrebbe sprofondare ulteriormente.

Domani alle 18 il Milan di Pioli ospiterà il Sassuolo a San Siro, con i rossoneri che necessitano assolutamente di una vittoria dopo i passi falsi avvenuti in queste ultime due giornate contro Atalanta e Salernitana. La squadra di Pioli ha collezionato un solo punto sui 6 a disposizione, fermandosi anche contro il club campano, ultimo in classifica e che fino ad oggi ha vinto solo in un’unica occasione, quella contro la Lazio.

Ecco perchè diventa fondamentale vincere contro i neroverdi, anche per tornare a respirare una boccata di ossigeno e cercare di non perdere ulteriore terreno da Juve e Inter. Anche se in questo ultimo periodo a preoccupare Pioli c’è un dato allarmante che vede coinvolti due giocatori rossoneri.

Milan, Giroud e Leao non si sbloccano: il gol a San Siro manca da mesi, il dato

Il riferimento va ai due centravanti titolari dell’attacco rossonero, con Olivier Giroud e Rafael Leao che sono finiti nel mirino da diverso tempo. L’accusa è quella di non rispettare le aspettative, soprattutto tra le mura amiche, dove i gol fanno fatica ad arrivare.

Come analizzato nella versione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti, il francese non segna a San Siro dal mese di agosto, mentre il portoghese non lo fa da settembre. Questo è preoccupante se pensiamo che parliamo di due giocatori che vivono costantemente per il gol e ora Pioli ha una ‘nuova’ gatta da pelare.