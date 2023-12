Milan, si complica il post Pioli: una big sfida i rossoneri

La strada per il post Pioli si complica in casa Milan. L’obiettivo dei rossoneri potrebbe trovare la corte di un’altra big.

Il Milan ha una grossa opportunità contro il Monza: quella di provare a recuperare terreno nei confronti della Juventus. Infatti i bianconeri non sono riusciti a portare via i tre punti da Marassi, dove il Genoa ha imposto il pareggio a Madama non senza polemiche. Inoltre anche l’Inter avrà un impegno complicato, con i nerazzurri che saranno ospiti della Lazio all’Olimpico.

Quindi, in caso di risultato favorevole anche a Roma, il Milan di Pioli può provare a rosicchiare qualcosina sul duo si testa. Tuttavia, dopo l’eliminazione in Champions League ed il cammino in campionato, la panchina del tecnico inizia a scricchiolare.

È vero che manca tanto alla fine della stagione e tutto può ancora succedere, però il cammino in Champions del Diavolo non è stato all’altezza dei colori rossoneri. Inoltre in Serie A il distacco dalla vetta c’è e probabilmente è anche più grande di quanto non siano i punti a dividere Inter e Milan. Non basta il problema del vice Giroud ed il tema infortuni e togliere Pioli dai guai. Tuttavia il Milan potrebbe trovarsi in difficoltà a giugno, quando potrebbe decidere di fare un passo oltre alla gestione Pioli. Il club valuta il nome di Thiago Motta come papabile per giugno ma ora c’è una nuova pretendente.

Milan, giravolte in panchina

È chiaro che il percorso stagionale del Milan sia fin qui insufficiente. Lo sa Pioli e lo sanno i giocatori: fatale l’eliminazione dalla Champions League. È vero che resta l’Europa League, la Serie A e la Coppa Italia, ma per saldare Pioli alla panchina rossonera servirebbero almeno due trofei su tre, oppure il Tricolore.

Tuttavia sembra difficile che i rossoneri possano rientrare in corsa per lo Scudetto, nonostante qualche passo falso di Juve ed Inter. Così la dirigenza del Diavolo avrebbe individuato in Thiago Motta il miglior sostituto per Pioli: bravo con i giovani e con un certo gioco molto interessante.

È chiaro che il difetto di essere stato nerazzurro potrebbe pesare, soprattutto per i tifosi. Però il Milan non sembra essere toccato dal passato dell’allenatore del Bologna. In realtà ci sono altri problemi di ben altra natura. Infatti non c’è solo il Diavolo su Thiago Motta. È notizia dell’ultim’ora l’esonero di Diego Alonso da parte del Siviglia.

I biancorossi dovrebbero affidare la panchina ad un allenatore ad interim fino a giugno, per poi puntare sul vero e proprio colpo. Infatti uno dei profili più interessanti potrebbe essere proprio quello di Thiago Motta, allettato da una proposta estera di una squadra che avrebbe la propria ambizione sicuramente rinnovata.